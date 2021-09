Így fogyasszunk kevesebb feldolgozott élelmiszert

Feldolgozott élelmiszernek nevezünk minden olyat, ami konzervdobozba került, előfőzött, mélyhűtött, pasztőrözött vagy előre csomagolt. Ezek közül vannak olyanok (a konzerv zöldségek, mélyhűtött zöldségek és gyümölcsök, pasztőrözött tejtermékek), amelyek beilleszthetők az egészséges étrend keretei közé, ugyanakkor rengeteg olyan feldolgozott élelmiszer van, ami tele van hozzáadott cukorral, sóval, tartósítószerrel és egyéb adalékanyagokkal, amelyek rendszeres fogyasztása egyáltalán nem tesz jót a szervezetünknek. Nem véletlen, hogy a táplálkozási szakértők egyik első tanácsa mindig az, akár életmódot váltani, akár fogyni szeretne valaki, hogy próbáljanak minél kevesebb feldolgozott élelmiszert fogyasztani. Ehhez ad pár hasznos tanácsot a Healthline cikke.

Apró dolgokkal is sokat tehetünk az egészséges étrendért

Ezt persze a gyakorlatba átültetni nem is olyan egyszerű, de néhány tipp segíthet abban, hogy meg tudjunk felelni a kihívásnak. Ha például gyakran szenvedünk időhiányban, csábító lehet, hogy csak gyorsan kiszaladjunk a boltba vagy a büfébe valami csomagolt nassolnivalóért. Ehelyett inkább készítsünk össze otthon kis csomagokba aszalt gyümölcsöt, sótlan magokat, teljes kiőrlésű kekszet, darabolt zöldséget és gyümölcsöt, és vigyük magunkkal, hogy mindig kéznél legyen, ha hirtelen megéhezünk.

Egyszerű, de nagyszerű trükk, ha fehér liszttel készült pékárut, tésztákat teljes kiőrlésűekre cseréljük, és a fehér rizst barna rizzsel, esetleg bulgurral, quionával helyettesítjük. Ezek egészségesebb és rostban gazdagabb alternatívák. Az egyik legjobb módszer a kevesebb feldolgozott élelmiszer fogyasztására az, ha minél több ételt készítünk el otthon, saját magunk. Ha egy héten egy délutánt rá tudunk szánni, akkor akár három-négy féle ételt is elkészíthetünk, amelyeket adagokra osztva érdemes lefagyasztani, és később csak elő kell venni.

Érdemes a feldolgozott élelmiszerek arányát lecsökkenteni az étrendünkben. Fotó: Getty Images

A különféle üdítők is feldolgozott élelmiszernek számítanak, ezek helyett igyunk inkább csap- vagy tisztított vizet, cukor nélküli teát, gyümölcsökkel, zöldfűszerekkel ízesített vizet. Ha a szénsavas vizet szeretjük, érdemes lehet beszerezni egy házi szódagépet, és a szódát ízesíteni. Ez amellett, hogy az üdítővásárlásról is segíthet leszokni, környezetbarátabb és hosszú távon olcsóbb megoldás is.

Ha vásárolni megyünk, soha ne menjünk üres gyomorral, mert biztos, hogy sokkal több feldolgozott élelmiszert veszünk majd meg, illetve sok olyat, amit csak a szemünk kíván. Készítsünk bevásárlólistát, amire tudatosan a lehető legkevesebb feldolgozott élelmiszer kerüljön, és célirányosan haladva csak ezeket vegyük meg. Az egyszerűbb dolgokat, mint például egy salátaöntet, inkább otthon készítsük el.

Hogy ne legyen túl nagy a "sokk", arra is mindenképp figyeljünk, hogy a változásokat csak egyenként, lépésről lépésre haladva vezessük be, ne akarjunk mindent egyik napról a másikra megváltoztatni. Egy-két hetente vezessünk be egy-egy új dolgot, amihez próbáljuk tartani magunkat, így sokkal nagyobb az esélye, hogy valóban szokássá is válik.