A testünk abból nyeri az energiát, amivel tápláljuk - ezért is fontos, hogy odafigyeljünk arra, mit eszünk. Egy kiadós, nehéz ebéd vagy vacsora után azért is érezzük magunkat fáradtnak, mert a szervezetünk az emésztésre használja az energiát. Hogy ezt megelőzzük, érdemes átgondolni, hogy mikor milyen és mennyi ételt fogyasztunk. Cikkében a Healthline összegyűjtötte, melyek azok az ételek, amelyek segíthetnek legyőzni a fáradtságot.

Sajtburger helyett friss zöldség

Bár egy sajtburger sült krumplival csábító, amikor éhesek vagyunk, a tápértéke alacsony, akárcsak a legtöbb feldolgozott élelmiszernek. A feldolgozatlan élelmiszerek több energiát adnak, a feldolgozottak - mint a konzervek, zacskós ételek, előfözőtt és mirelit élelmiszerek, kekszek és hasonlók - viszont bővelkednek transzzsírokban, tartósítószerekben, nátriumban és mesterséges összetevőkben. A friss, szezonális zöldségek, gyümölcsök mind sok tápanyagot tartalmaznak, úgyhpgy válasszuk inkább ezeket energiaforrásként. Ha gyorsan van szükségünk energiára, a banán az egyik legjobb választás, mivel sok benne a kálium, a vitamin, a rost, és épp a megfelelő mennyiségben tartalmaz szénhidrátot is.

Vannak ételek, amik segíthetnek a fáradtság legyőzésében. Fotó: Getty Images

A különféle energiaitalok, cukros üdítők helyett igyunk vizet, ízesítetlen teát vagy feketekávét, mert a cukros italokkal bevitt hozzáadott cukor és mesterséges adalékok vércukorszint-ingadozást okozhatnak, ami az energiaszintnek a legkevésbé sem tesz jót. Amikből viszont sok energiát (és minőségi fehérjét) nyerhetünk, azok a sovány húsok és halak. A csirkehús, a pulykahús, a sovány marhahús, illetve az omega-3 zsírsavban gazdag halak, mint a lazac vagy a tonhal nemcsak abban segítenek, hogy több legyen az energiánk, hanem az izmaink egészségéhez és fejlődéséhez is hozzájárulnak.

Kiváló választás a zabpehely

A zab pehely formája egyre népszerűbb, hiszen olcsó, sokféleképp variálható reggeli gyanánt is, nem mellékesen pedig rengeteg remek hatása van.

A szénhidrátok közül a komplex szénhidrátok, illetve a teljes kiőrlésű gabonafélék a legjobbak, ha stabilan szeretnénk tartani az energiaszintünket. Ezek ugyanis nem emelik meg hirtelen a vércukrunkat, ellentétben a cukrot és fehér lisztet tartalmazó élelmiszerekkel. Ráadásul rostokat is nagyobb mennyiségben tartalmaznak, ami az emésztőrendszer egészségének szempontjából is nagyon fontos. Különösen jó energiaforrásnak számít a zabpehely, ami változatosan készíthető el, és az egyik legjobb vércukorszint-stabilizáló élelmiszer, tele rosttal, és még némifehérjeis van benne.

A diófélék és olajos magok nagyon jól jöhetnek, ha az éhséget és a fáradtságot is szeretnénk leküzdeni. A mandula, a kesudió, a mogyoró, a pekándió, a dió, a tökmag és a napraforgómag is jó választás - de természetesen a sótlan verziót keressük mindegyikből. Emellett a mennyiségre is ügyeljünk, mivel a kalóriatartalmuk viszonylag magas.