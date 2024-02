Így lehet egészségesebb a farsangi fánk

Nincs farsangi időszak fánk nélkül. Szerencsére akkor sem kell lemondanod erről a finomságról, ha egészségtudatosan élsz, vagy éppen diétázol. Mutatjuk, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) szerint hogyan lehet egészségesebb kedvenc farsangi édességed.

Nincs farsangi időszak fánk nélkül. Fotó: Getty Images

Hasznos tanácsok a szakértőkről

A fehér liszt harmadát cseréld ki teljes kiőrlésű lisztre! Így jóval több rost lesz a végeredményben.

Ügyelj rá, hogy ne süsd túl sötét színűre a fánkokat! Ezzel csökkentheted a sülés közben keletkező káros vegyületek mennyiségét.

A sütőolajat csak egyszer használd, majd gondoskodj a megfelelő hulladékkezelésről is! Még jobb, ha forró levegős sütőben, airfryerben sütöd a fánkokat.

Kend meg a tészta tetejét egy kevés mogyoróolajjal, mielőtt a sütőbe teszed! Ettől igazán különleges ízt kap a fánk.

A díszítéshez cukormáz és gumicukor helyett válassz jó minőségű csokoládébevonatot, olajos magvakat, aszalványokat, valamint liofilizált gyümölcsöket!

Az elkészült fánkokat hozzáadott cukrot nem tartalmazó lekvárral vagy házilag főzött, fűszeres almapürével töltsd!

Egyéb jótanácsok

Ha a fenti tippeket betartod, könnyen beilleszthető az egészségtudatos táplálkozásba a fánk is. Mindenképpen figyelj azonban a mennyiségre és a fogyasztás gyakoriságra is – figyelmeztetnek a szakértők. „Az ünnepi időszakban főétkezés részeként egy-egy alkalommal, tartalmasabb leves után második fogásként, vagy desszertnek is tálalhatjuk” – olvasható a posztban.