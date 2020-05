Gyümölcsök, amelyekben rengeteg a vas

Lehet, hogy kevesen tudják, de vasszükségletünk egy részét gyümölcsfogyasztással is fedezhetjük. Ez azért is jó ötlet, mert a gyümölcsök C-vitamint tartalmaznak, ami segíti a bevitt vas felszívódását. Az alábbiakban komoly mennyiség található belőle.

A vas fontos nyomelem, szervezetünknek nagy szüksége van rá, többek között az oxigénfelvételhez. Ideális esetben a nőknek naponta 15, a férfiaknak pedig 10 milligrammra van szükségük. Alábbi cikkünkben is összegyűjtöttünk néhány élelmiszert, mellyel pótolható!

Napon szárított paradicsom

Kevesen tudják, de a paradicsom valójában gyümölcs és nem zöldség. Napon szárított verziója az egyik legjobb növényi vasforrás - 100 grammban 9,1 miligramm vas található. Ez a napi szükséges bevitel több mint fele. Nyersen és főtt állapotban fogyasztva is vasat juttat a szervezetbe.

Aszalt szilva

Az aszalt szilva rendszeres fogyasztása segít felvenni a harcot a vashiánnyal. Egy adag aszalt szilvában a napi szükséglet körülbelül 9 százaléka megtalálható.

Az aszalt szilva is kiváló vasforrás

Mazsola

A mazsola, vagyis az aszalt szőlő a legtöbb gyümölcsnél nagyobb mennyiségben tartalmaz vasat. Egy csészényiben körülbelül 3,2 miligrammnyi található. Érdemes a mazsolát olyan C-vitaminban gazdag gyümölcsökkel együtt fogyasztani, mint a dinnye, a narancs vagy az eper, mert ez megkönnyíti a benne lévő vas felszívódását.

Datolya

Ha valaki fogyókúrázik, inkább ne datolyával próbáljon vasat bevinni, mivel a gyümölcsben meglehetősen sok a cukor és a kalória. Akinek viszont nem kell fokozottan ügyelnie rá, érdemes rendszeresen - de persze mértékkel - fogyasztania. A gyümölcsben a vas mellett sok a kálium, a rost, és antioxidánstartalma is magas.

Aszalt sárgabarack

Amellett, hogy nagyon finom, erősíti a csontokat, védi a szív egészségét, és a bőrnek is nagyon jót tesz. Egy adagban napi szükségletünk körülbelül 19 százaléka megtalálható.

Gránátalma

Ebben a gyümölcsben nemcsak a vas sok, hanem a C-vitamin, a K-vitamin, a rost, a folsav és a kálium is. Érdemes akár naponta is fogyasztani gránátalmalevet, mert rákmegelőző hatású, csökkenti a magas vérnyomást, és még a memóriának is jót tesz.

Forrás: care2.com