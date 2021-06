Ezért nem vagyunk éhesek reggel

A reggeli a nap legfontosabb étkezése - ezt mindannyian hallottuk már épp elégszer. De bizony, aki reggel nem érzi magát éhesnek, annak igazi kihívás lehet egyegészséges reggelielfogyasztása. Milyen okok állhatnak a háttérben, és mit tehetünk, ha mégis reggelizni szeretnénk? A Healthline összeállítása nyomán készült cikkünkből ezek is kiderülnek.

Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni

Sokan annyira meglepődnek a reggeli étvágyvesztést tapasztalva, hogy mindjárt súlyos betegséget gyanítanak a háttérben, pedig az esetek többségében nem erről van szó. Első lépésként érdemes végiggondolni, mit vacsoráztunk előző este. Ha ugyanis túlettük magunkat, vagy fehérjedús, esetleg túl zsíros ételt vacsoráztunk, esetleg késő este még kilopóztunk egy kis nassolnivalóért, akkor nagy eséllyel ezért nem vagyunk éhesek másnap reggel.

Azt is jó tudni, hogy az étvágyat, illetve a jóllakottságot szabályozó hormonok - adrenalin, leptin, vagy az éhséghormonnak is nevezett ghrelin - szintje is többször változik a nap folyamán. Ezekből a változásokból is adódhat, ha ébredés után nem kívánunk semmit.

Várandós nőknél is gyakori, hogy a reggeli rosszullétek vagy a terhesség egyéb tünetei miatt nem érzik magukat éhesnek reggel. De a női ciklus során, az ovuláció idején a fokozott ösztrogénszint miatt is előfordulhat, hogy kevésbé vágyunk reggelire. Illetve az öregedés természetes folyamatából adódóan is tapasztalhatjuk, hogy ébredés után nem kívánjuk az ételt.

Amikor betegség áll a háttérben

Bizonyos esetekben szorongás vagy depresszió is okozhat étvágycsökkenést, illetve ezek is állhatnak a reggeli étvágytalanság hátterében. A pajzsmirigy-alulműködés, illetve bizonyos gyógyszerek, például antibiotikumok is okozhatják. De rosszabb esetben akár olyan krónikus betegség is, mint egyes szív-, máj-, vesebajok, rákbetegségek vagy HIV-fertőzés is állhat mögötte.

Étvágycsökkenéssel járhatnak olyan fertőzések is, mint például a megfázás, az influenza vagy a tüdőgyulladás. Bizonyos betegségek esetén, mint például az új koronavírus, a szaglás és az ízlelés sem működik jól, ami szintén hozzájárulhat az étvágyunk elromlásához.

Mit tehetünk, ha mégis reggelizni szeretnénk?

Ha nem érezzük magunkat éhesnek mindjárt ébredés után, ne legyünk türelmetlenek, ne idegeskedjünk emiatt, és próbáljunk ne a legrosszabbra gondolni. Ehelyett nyugtázzuk, hogy most ez a helyzet, fogadjuk el, és kezdjünk el felkészülni a napra. Készülődés közben valószínűleg meg is jön az étvágyunk. De ha nem, érdemes lehet gyorsan elcsomagolni valami egészséges reggelit - például joghurtot és egy kis gyümölcsöt -, mert később valószínűleg megéhezünk. Esetleg előző este már készülhetünk valami újdonsággal vagy finomsággal, amit másnap reggel garantáltan jó étvággyal fogunk elfogyasztani!