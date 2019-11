Ezért együnk naponta szárzellert

A szárzellert a legtöbben nem is nagyon ismerik, maximum levesek vagy koktélok ízesítőjeként esetleg saláták ritka összetevőjeként. Valójában azonban egy nagyon egészséges zöldségről van szó, igaz, pozitív hatásairól jóval kevesebb szó esik, mint például a paraj vagy a brokkoli hatásairól.

A szárzeller ezért egészséges

A szárzeller tele van értékes ásványi anyagokkal és vitaminokkal, főleg A-, C-, K-, és B-vitaminokkal, kalciummal, magnéziummal, foszforral, folsavval és káliummal. Nagy mennyiségű rostot is tartalmaz, emellett igen alacsony a kalóriatartalma, így a fogyókúrázók számára ideális eledel lehet. Lássuk, miért érdemes még fogyasztani!

A zeller magas víz- és rosttartalma nagyon jótékony hatással van az emésztésünkre, rendszeres fogyasztásával könnyebbé tehetjük a salakanyagok eltávolítását, megelőzi a székrekedést, fokozza a bélperisztaltikát is. Egy 2010-es kutatás pedig bizonyította, hogy a zeller fogyasztása védő hatást gyakorol a gyomor, illetve a bélrendszer nyálkahártyájára is. Legyünk azonban óvatosak, mert a túl sok zeller akár hasmenést is okozhat. A nyers szárzeller pedig egyáltalán nem ajánlott krónikus hasmenésben szenvedőknek.

A szárzeller rengeteg ásványi anyagot tartalmaz

A szárzellernek gyulladáscsökkentő hatásai is vannak, egy benne található vegyületnek, az apigeninnek köszönhetően. Emellett vizelethajtó hatású, így a fogyasztásával sikeresen kiüríthetjük a szervezetünkből azokat az anyagokat, melyek felgyűlhetnek az ízületekben, és ott fájdalmat okozhatnak. A szárzeller rendszeres fogyasztásával tehát csökkenhetnek olyan tünetek, mint az ízületi és izomfájdalmak, enyhülhetnek a gyulladásos bélbetegségek tünetei, de a zeller például a pattanásos bőrt is gyógyíthatja.

A szárzellerben található kálium igen jótékonyan hat a szív- és érrendszer egészségére, képes csökkenteni a vérnyomást is. Ez utóbbi szempontjából egy, a szárzellerben található vegyület is igen előnyösen hat. A szárzeller rosttartalma pedig a vér koleszterinszintjét képes csökkenteni. Naponta 1-2 szárzeller elfogyasztásával már nagyon sokat tehetünk azért, hogy a szívünket és az ereinket érintő súlyos betegségek rizikóját csökkentsük.

A megfelelő folyadékbevitel rendkívül fontos az egészségünk megőrzése szempontjából, az enyhe kiszáradás is már súlyos következményekkel, például fejfájással, koncentrációs zavarokkal járhat. A szárzeller magas víztartalmának köszönhetően hozzájárul ahhoz, hogy a szervezetünkbe elég folyadék juthasson. Emellett, a zellerben található kálium a szervezetünk elektrolit-háztartására is kiegyensúlyozó hatással van.

Bár a sárgarépáról és az egyéb narancssárga színű növényekről tudjuk úgy, hogy a bennük található vitaminok szükségesek a szemünk, látásunk egészségének megőrzéséhez, azonban a szárzeller is jelentős mértékben tartalmaz A-vitamint, valamint luteint és zeaxanthint, vagyis olyan mikrotápanyagokat, amelyek biztosítják a szemünk egészségét. Ha rendszeresen fogyasztunk szárzellert, azzal csökkenthetjük a makuladegenráció, illetve a szürke hályog kialakulásának esélyét egyaránt.

A szárzellerben található flavonoidokról azt is sikerült bizonyítani, hogy nagyon hatékonyak a különböző daganatos megbetegedések megelőzésében. A szárzellerben található apigenin például elpusztítja a daganatos sejteket, illetve megakadályozza, hogy a daganat továbbterjedjen. Ezt emlőrákos, illetve hasnyálmirigydaganatos sejteken is sikerült vizsgálni.