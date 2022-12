Ezekre figyeljünk, hogy ne a sürgősségin töltsük a karácsonyt

Az advent sokak szerint az év legcsodálatosabb időszaka. Arról viszont már sokan megfeledkeznek, hogy ez az időszak is számos veszélyt tartogathat az egészségünkre és biztonságunkra nézve. Az alábbiakban a Health.com gyűjtése alapján bemutatjuk, milyen kockázatokat rejthet az év vége, illetve azt is eláruljuk, hogyan előzhetjük meg azt, hogy a kórházban kelljen töltenünk ezeket a csodálatos napokat.

Egy kis figyelmetlenség is könnyen elronthatja az ünnepeket. Fotó: Getty Images

Gyilkos falatok, mérgező növények

Ha valaki csípős megjegyzéseket tesz az ünnepi vacsora közben, arra gondolhatunk, bárcsak a torkán akadna a szó. Vigyázzunk azonban, hogy mit kívánunk, mert a félrenyelések okozta fulladás sajnos egy viszonylag gyakori halálok – csak Amerikában évi 3000 életet követel. Mivel az ünnepek alatt általában többet eszünk a szokásosnál – és gyakran beszélgetünk is étkezés közben –, jelentősen megnő a félrenyelés, illetve a fulladás kockázata. Ügyeljünk tehát arra, hogy jól rágjuk meg az ételt, és lehetőleg nyugodt körülmények között fogyasszuk el az ünnepi fogásokat.

Azonban nemcsak a biztonságos evésre kell fokozott figyelmet fordítanunk, hanem az ételek higiénikus elkészítésére és tárolására is. Az adatok szerint csak az Egyesült Államokban évente körülbelül 48 millió ember kerül kórházba élelmiszer-eredetű fertőzés – más néven ételmérgezés – miatt. A sokféle étel miatt az ünnepi menü is kockázatos lehet, ha nem figyelünk. Különösen a húsok, a tenger gyümölcsei és a tojásos ételek növelik a rizikót. Mutatjuk az alapszabályokat:

Használjunk külön vágódeszkát a különböző élelmiszerek előkészítéséhez, illetve külön edényt az egyes fogásokhoz! Így a baktériumok nem terjednek át az egyik ételről a másikra.

Figyeljünk a megfelelő hőkezelésre fogyasztás előtt!

A baktériumok szobahőmérsékleten gyorsan elszaporodnak az élelmiszereken. Ezért két órán belül tegyük el a maradékot a hűtőbe vagy a fagyasztóba.

Ha kisgyerekkel vagy házi kedvenccel ünnepelünk, akkor az apró, lenyelhető méretű dísztárgyak mellett a dísznövényeket is tegyük olyan helyre, ahol nem férhetnek hozzá a kíváncsiskodók. A magyalt, a fagyöngy, a fenyőtobozok, valamint az egyéb lehulló levelek és bogyók vonzónak tűnhetnek, viszont fulladást vagy mérgezést okozhatnak.

A kisgyerekeknél aligha létezik kíváncsibb teremtés. Mindent megfognak és a szájukba vesznek, ami ugyan teljesen természetes viselkedés – hiszen így (is) ismerkednek a világgal –, a szülőket azonban jelentős kihívások elé állítják. Egyes dolgok megkóstolásával ugyanis súlyos mérgezést kockáztatnak a kis felfedezők. Nézzük, milyen veszélyek leselkednek a gyerekekre otthon és hogyan előzzük meg a bajt.

Égető problémák

A nagy sütés-főzés közepette is számtalan dolog balul sülhet el. Ha például időre készen kell lennünk az ünnepi menüvel, az extra stresszt jelenthet, ettől pedig könnyen válunk figyelmetlenebbé és óvatlanabbá. Nem csoda tehát, hogy az égési sérülések is igen gyakoriak az ünnepek környékén. Legyünk óvatosak a forró olaj, illetve a felhevült tepsik és edények forgatagában! Mindig viseljünk hosszú ujjú felsőt és sütőkesztyűt, ha pedig a nagy kapkodásban nem boldogulunk egyedül, merjünk segítséget kérni!

Azonban nemcsak magunkat kell távol tartani a tűztől, hanem lehetőleg a karácsonyfát is. Amerikában ugyanis évente több mint 400 lakástűz írható a gyertyák vagy zárlatos égősorok miatt lángra kapott karácsonyfák számlájára, és ennek következtében minden évben legalább 40-en meghalnak és 100-an megsérülnek. HA nem szeretnénk, hogy idén mi is bekerüljünk a statisztikába, akkor jól jegyezzük meg: ne hagyjunk felügyelet nélkül égő gyertyákat és világító égősorokat. Természetesen a fenyő és az adventi koszorú akkor is könnyen lángra kaphat, ha ott vagyunk a közvetlen közelében – érdemes tehát tűzálló megoldásokat keresni, vagy a biztonság kedvéért tartsunk a szobában egy porral oltó készüléket.

Veszélyes ajándékok és díszek, instabil létrák

Sajnos az ünnep elengedhetetlen kellékei, a díszek és az ajándékok is veszélyt jelenthetnek. Ha valakit megajándékozunk, mindenképpen vegyük figyelembe az alábbiakat:

Kisgyereknek ne adjunk lenyelhető, fulladást okozó vagy mérgező részekből álló ajándékot!

Törékeny ajándék esetén gondoskodjunk a megfelelő, töréstől védő csomagolásról! Lehetőleg olyan meglepetést válasszunk, ami nem roppan szét könnyen az ajándékozott kezében.

Ha valamilyen étel- vagy kontaktallergiával küzd az illető, akinek az ajándékot szánjunk, akkor különösen figyeljünk arra, hogy a meglepetés semmiféleképpen ne tartalmazza a problémás allergéneket!

Az ajándékokat könnyen kibontható csomagolással lássuk el! Csak Amerikában évente 6 ezer ember kerül a sürgősségire azért, mert a nehezen kibontható ajándékokat késsel, ollóval vagy csavarhúzóval próbálták meg szétszedni, de saját testi épségük bánta a mutatványt.

Az ünnepi díszek nagyon szépek és hangulatosak tudnak lenni, de legalább ennyi veszélyt is rejthetnek, ha nem körültekintően választunk. Az üveg díszek vágott és szúr sebeket, a rossz minőségű vagy nagyon régi égősorok pedig akár áramütést is tüzet is okozhatnak, szóval érdemes nagy gonddal válogatni a karácsonyi kellékek között.

Nem hagyhatjuk szó nélkül azt sem, hogy évente legalább 5 ezer amerikai sérül meg a háza feldíszítése közben úgy, hogy leesik a létráról. Ha tehát az otthonunk magasan lévő pontjait is ünnepi díszbe öltöztetnénk, feltétlenül figyeljünk arra, hogy a létrát vízszintes talajra állítsuk, teljesen kinyissuk, és csak akkor másszunk rá, ha teljesen stabil a szerkezet. A legfelső 2 lépcsőfokra viszont még így sem ajánlott fellépni, hiszen ha mégis elveszítjük az egyensúlyunkat, akkor nincs miben megkapaszkodnunk.

A szívbajt hozzák ránk az ünnepek

A karácsonyról sokaknak az jut eszébe, hogy szívmelengető érzés elmerülni az ünnepi varázslatban, és ilyenkor megtelik a szívünk szeretettel, örömmel és hálával. Csakhogy a szívünk az ünnepi hangulat negatív hatásait is legalább ennyire megérzi.

Egy tanulmány szerint a legtöbb szívmegállás december 25-én történik, de december végén és január elején is jelentősen megnő a szívproblémák fellépésének kockázata. Ennek hátterében a fokozott stressz, az alkoholfogyasztás, a zsírban és cukorban gazdag ételek, valamint a nyüzsgés miatt elfelejtett és be nem vett szívgyógyszerek állnak.

Balesetek szánkóval és autóval

Sokan vágyunk arra, hogy karácsonyra nagy hó legyen. Egyrészt, az sokkal jobban meghozza az ünnepi hangulatot, másrészt pedig a hóemberépítés és a szánkózás is nagyszerű családi program lehet a téli szünetben. Csakhogy a domboldalról való lesiklás közben csak Amerikában évi 33 ezren sérülnek meg, nem árt tehát néhány óvintézkedést megtenni, mielőtt szánkóra pattannánk.

Csak jó állapotban lévő szánkót használjunk!

Válasszunk olyan dombot, amely nem túl meredek, és nincsenek rajta fák, sziklák, kerítések vagy egyéb balesetveszélyes akadályok!

Lecsúszás előtt jól nézzünk körül, nehogy valakinek nekimenjünk!

Befagyott tavakon ne szánkózzunk!

Viseljünk vastag védőruhát!

Biztonságos pozícióban üljünk a szánkón! Menetiránynak háttal ülve vagy hason fekve siklani balesetveszélyes.

A szánkók mellett az autók is sokkal többször ütköznek az ünnepi időszakban, mint az év többi részében. Ez részben a megnövekedett forgalom, részben pedig a stressze, türelmetlen, esetenként ittas sofőrök számlájára írható. A veszélyt fokozhatja, ha heves esőzés vagy csúszós, fagyott út is nehezíti a közlekedést.

