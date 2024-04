Lábát törte a repülőn, hat órát utazott fájdalmak között

Alig fél órája indult el Baliból Új-Zéland irányába egy repülő, amikor légörvénybe került. Egyik utasa, a 47 éves Niko éppen a mosdóból tartott visszafelé, és olyan nagyot esett, hogy eltört a lába. A hat és fél órás repülőutat komoly fájdalmaktól küzdve tette meg - írja a The New Zaeland Herald.

A férfi párjával utazott Új-Zélandra, hogy megkezdhessék a három és fél hetesre tervezett nyaralásukat. Miután a biztonsági övek bekapcsolására kötelező lámpa kialudt, felkelt a székéből és kiment a mosdóba. Balszerencséjére ugyanakkor a gép turbulenciába keveredett, éppen akkor, amikor visszafelé sétált a székek között, így hatalmasat esett. "Gyakorlatilag kettétört a lábam" - emlékezett vissza a férfi.

Pokoli repülőútja volt a német férfinak. Fotó: Getty Images

Volt ugyan egy orvos a fedélzeten, szakszerű ellátást ugyanakkor eszközök híján nem tudott biztosítani, csak fájdalomcsillapítót kapott a balesetet szenvedett férfi, akinek az elmondása szerint még ezután is komoly fájdalmai voltak. A légiutas kísérők néhány utas átültetésével helyet biztosítottak, hogy a férfi lefekhessen, de így is csaknem hat órán át szenvedett, mire a gép leszállt. A reptéren már mentőautó várta, amely kórházba szállította a német férfit, ahol meg is műtötték.