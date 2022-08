Mérgek a gyermekek körül: hogyan előzzük meg a bajt?

Egyes becslések szerint sokkal több baleset ér minket a saját otthonunkban, mint például a munkahelyünkön. Nagyon fontos lenne tehát, hogy lakókörnyezetünket úgy alakítsuk ki, hogy minél kevesebb eséllyel fordulhassanak elő olyan szerencsétlenségek, mint például az széthagyott tárgyakban való megbotlás miatti elesés, az elcsúszás, a magasból leeső nehéz tárgyak okozta sérülések, vagy az égések, forrázások és vágások. Amikor viszont szülővé válunk, már nem csak magunkra kell vigyáznunk. A mi felelősségünk az is, hogy otthonunk „bababiztos” legyen, vagyis minimalizáljuk a gyermekre leselkedő veszélyeket. Ennek ellenére sajnos gyakran előfordul, hogy a kicsik könnyen hozzáférnek olyan dolgokhoz, amelyekhez jobb lenne, ha nem nyúlnának – és főleg nem nyelnék le őket.

„Kisgyermekkorban a mérgezések igen gyakoriak: az összes, gyermekeket érintő baleset 5-7 százaléka valamilyen mérgezés. Túlnyomó többségük szerencsére enyhe vagy tünetmentes, csak körülbelül 1 százaléka súlyos” – hangzott el a Szent Márton Gyermekkórház Közhasznú Alapítvány megbízásából készült, „Életmentő szülők” című oktatófilmsorozat egyik videójában. A alábbiakban ezen kisfilmek alapján ismertetjük a legfontosabb tudnivalókat.

Kisgyermekkorban a mérgezések igen gyakoriak. Fotó: Getty Images

Jelek, amelyek mérgezésre utalnak

A legtöbb esetben – szerencsére – olyan dolgokat kóstolnak meg a gyerekek, amelyek kis mennyiségben nem vagy csak minimálisan mérgezőek. A leggyakrabban az alábbiak kerülnek a kicsik étlapjára a szülők akarata ellenére:

popsikrém, testápoló, sampon, tusfürdő, szappan,

folyékony mosószer, mosópor, öblítő,

tinta, radír, gyurma, vízfesték, ceruza,

rúzs, arcfesték, szemfesték, arckrémek,

ételfesték, gyertya, gyufa, hőmérő higanyszála, foszforeszkáló rúd.

Ezeken kívül azonban nagyon sok olyan anyag is megtalálható a legtöbb háztartásban, ami akár kis mennyiségben is súlyos mérgezést okozhat. Az alábbi tünetek fellépése esetén gyanakodjunk mérgezésre:

tudatzavar, beszédzavar, viselkedésváltozás,

szédelgés, járásbizonytalanság,

hányinger, hányás,

hasmenés, hasi fájdalom

fejfájás, sápadtság, elesettség

hirtelen jelentkező szájnyálkahártya-duzzanat,

fokozott nyáladzás, nyelési nehezítettség,

hirtelen kezdetű köhögés, légszomj,

eszméletlenség.

Korábbi cikkünkben már azt is bemutattuk a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat kisfilmjei alapján, hogy mit tegyünk, ha félrenyelt a gyerek és fuldoklik.

A leggyakoribb veszélyforrások

A közforgalomban lévő gyógyszerek egy része színes cukorkának tűnhet egy gyermeknek, éppen ezért nagyon fontos, hogy olyan helyen tároljuk a tablettákat, ahol a gyermek nem fér hozzá. Ez különösen fontos az olyan gyógyszerek esetében, amelyekből akár egyetlen tabletta is elegendő a súlyos mérgezéshez. Ilyen egyebek mellett a nyugtató, az altató, az antidepresszáns, a cukorbetegség vagy epilepszia elleni gyógyszer, a szívgyógyszer, a vérnyomáscsökkentő, a kábító fájdalomcsillapító és a vérhígító is.

Az otthonokban található legveszélyesebb vegyszerek közé tartozik a sósav, a hideg zsíroldó, a lefolyótisztító, a hipó, a rozsdamaró, a festékhígító, a hajszőkítő, az ecetsav, a mosogatótabletta, az algaölő medencetisztítószer és a szemölcsirtó is. Ezekből kis mennyiség lenyelése is súlyos, akár maradandó károsodást okozhat, de a bőrre és a szembe kerülve is nagyon veszélyesek ezek a maró hatású szerek. Ha biztosan tudjuk, hogy a gyermek marószert ivott, gyorsan itassunk vele vizet – de csak akkor, ha nem telt el az eset 1-2 percnél hosszabb idő. Ezt követően már semmit nem szabad szájon át adni neki. Erős fájdalom esetén fájdalomcsillapító kúppal enyhíthetjük kínjait, amíg nem kap szakszerű segítséget.

FONTOS! Még ma is igen elterjedt az a tévhit, amely szerint savra lúgot, lúgra pedig savat kell itatni a mérgezett gyerekkel. A szakértők azonban nyomatékosan arra kérnek mindenkit, hogy ezzel semmiképpen se próbálkozzunk, mert csak tovább súlyosbíthatjuk a bajt. A sav és a lúg megivása egyaránt súlyos károsodásokat okozhat, keverni pedig semmiképpen sem ajánlott ezeket a szereket, még a takarítandó felületeken sem.

Az etilénglikol a leggyakrabban a szélvédőmosó-folyadékban és a fagyálló hűtőfolyadékban található meg. Tömény fagyállóból már néhány milliliternyi mennyiség lenyelése is veszélyes, néhány korty pedig már halálos mérgezést okozhat. Ha a gyerek ilyet ivott, azonnali segítségre van szüksége.

A mérgezés témakörét feldolgozó videósorozat második részében az apa fagyállót tölt egy kiürült üdítős flakonban, amelyet aztán a csomagtartóba tesz. A csomagtartót nem csukja le, amíg elmegy kidobni a fagyálló eredeti dobozát, a kislánya pedig ez idő alatt megpillantja az ismerős, gyermekeknek szánt – és ezért a kicsik számára is könnyen kinyitható – üdítő flakonját. Ez jól példázza, hogy egyetlen átgondolatlan döntés és néhány pillanatnyi figyelmetlenség már elég is ahhoz, hogy baj történjen. De sajnos nem csak otthon történhet baj a vegyszerek nem megfelelő tárolásának és használatának következtében. 2022 tavaszán például több mérgezéses eset is előfordult a hazai gyermeknevelési intézményekben. Egy csepeli óvodából például 7 kisgyereket kellett kórházba szállítani, mert tévedésből egy olyan vizeskancsóból töltöttek nekik inni, amelyben 1,5 százalékos koncentrátumú hipós keveréket tároltak.

Otthonunkban, a ház körül, illetve a kedvenc parkunkban és játszóterünkön az is problémát okozhat, hogy a gyerekek a növények leveleit és bogyóit is előszeretettel kóstolgatják. Nem árt tehát ismerni a leggyakrabban előforduló, potenciálisan veszélyes növényeket. A legénypálma, a buzogányvirág és az anyósnyelv például nyálkahártya-irritációt és fájdalmas duzzanatot okoz. A tünetek gyorsan kialakulnak – ha tehát rajtakaptuk gyermekünket, hogy megrágcsálta a szobanövényt, de 1-2 perc múlva nem jelennek meg nála a panaszok, akkor megnyugodhatunk: komoly baj biztosan nincs.

Élénkpiros bogyói miatt a gyöngyvirág igen ínycsiklandozóan néz ki, elfogyasztva azonban hasmenést, hányást, kábultságot és szívritmuszavart válthat ki. Lenyelése esetén mindenesetben kórházi megfigyelés indokolt. Szintén piros bogyói miatt hívja fel magára a gyerekek figyelmét a tiszafa: szerencsére a bogyó piros húsa nem mérgező. A növény többi része – így a tűlevél és a kéreg – azonban nagyon veszélyes lehet. Elfogyasztása után émelygés, hányás, szédülés, súlyos esetben pedig szívritmuszavar és vérnyomásesés jelentkezik. Nagyon ritkán halált is okozhat, ezért ha felmerül a gyanú, hogy a gyerek a tiszafa bogyóján kívül más növényi részből is fogyasztott, mindenképpen kórházi megfigyelésre van szükség.

Az aranyeső minden része mérgező – különösen a virágja, a magja és fiatal kérge. Akár már 2-3 mag vagy virág elfogyasztása is panaszokat – például hányást, hasmenést – idézhet elő a gyermekeknél. Ha pedig ennél nagyobb mennyiség kerül a szervezetbe, akkor verejtékezés, görcs és izgatottság léphet fel, de akár légzésbénulás is kialakulhat.

A felsoroltakon túl még számos, Magyarországon őshonos növény kiválthat mérgezéses tüneteket, bár a fentieknél jellemzően enyhébbeket. A Gyermekrohamkocsi szakértői mégis azt javasolják, hogy bármilyen növényt is fogyaszt el gyermekünk, kérjünk tanácsot telefonon. Ha pedig általunk nem ismeret növény miatt kell kórházba vinnünk a gyereket, mindenképpen vigyünk magunkkal mintát.

Mit tegyünk mérgezés vagy gyanú esetén?

A szakértők azt tanácsolják, hogy jegyezzük fel a mérgezés idejét, ha pedig bizonytalanok vagyunk a veszély súlyossága kapcsán, kérjünk tanácsot telefonon a házi gyermekorvostól, a gyermekügyelettől vagy a toxikológiától. A mérgezés észlelésekor a legfontosabb teendőnk, hogy megakadályozzuk, hogy még több méreganyag jusson be a gyermek szervezetébe. Ennek érdekében az alábbiakat tehetjük:

Vegyük el a gyerektől a megkóstolt anyagot, a maradékot pedig vegyük ki a szájából.

Mérgező gáz feltételezett jelenléte esetén a lehető leggyorsabban hagyjuk el a helyiséget.

Ha bőrön, nyálkahártyán keresztül szívódhatott fel a méreganyag, akkor vetkőztessük le a gyereket, az érintett testfelületeket pedig először bő langyos vízzel, majd enyhén szappanos vízzel is mossuk le.

A szembe került irritáló anyagot haladéktalanul ki kell mosni a szemből bő vízzel.

A szakemberek hangsúlyozták, hogy tilos széntablettát adni, illetve a gyermeket meghánytatni! A legjobb, amit tehetünk, ha azonnal elindulunk a kicsivel a legközelebbi gyermeksürgősségire, vagy ha mentőt hívunk hozzá. A kórházba mindenképpen vigyük magunkkal az elfogyasztott szer csomagolását, flakonját, vagy mintát a problémás növényből és ismeretlen anyagból.

A hasonló esetek elkerülése és gyermekünk egészségének megóvása érdekében pedig nagyon fontos, hogy kifejezetten nagy figyelmet fordítsunk a megelőzésre. Tájékozódjunk a súlyosan mérgező anyagokról, és ha lehet, ne tartsunk ilyen szereket otthon. Amire pedig feltétlenül szükség van – például gyógyszerekre vagy rovarirtóra –, azt kizárólag olyan helyen tároljuk, ahol a gyerekek nem férhetnek hozzá, vagy legalább „gyerekzáras”, tehát a kicsik által nehezen kinyitható termékeket vásároljunk. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) egy korábbi tájékoztatója egyébként azt is kiemelte, hogy a vegyszereket kizárólag a felhasználási utasításban rögzített módon és felületeken szabad felhasználni. Ha pedig az ilyen folyadékokat az eredeti csomagolásából áttöltjük egy másik edénybe, az „szükségtelen és elfogadhatatlanul nagy kockázatot jelent”.



