Ez történik, ha tejet iszunk víz helyett

Ha szomjasak vagyunk, és nem szeretnénk egészségtelen, cukros üdítőitalt fogyasztani, általában a csaphoz sétálunk egy pohárral a kezünkben. Bár a víz valóban az egyik legjobb választás ilyenkor (legyen az akár ásvány- vagy csapvíz, szénsavas vagy mentes), bizonyos italokkal még hatásosabban hidratálhatjuk a szervezetünket.

Jobb a tej, mint a víz?

Ronald Maughan, a St. Andrews Orvostudományi Iskola professzora és a tanulmány szerzője szerint több tényező is befolyásolja, hogy a testünk hogyan reagál az italokra. Az egyik ilyen tényező az adott ital mennyisége: minél többet iszunk, a folyadék annál gyorsabban ürül ki a gyomorból, és szívódik fel a véráramba, hogy hidratálja a szervezetet.

A hidratálás mértékét ugyanakkor befolyásolja az elfogyasztott ital tápanyag-összetétele is. A tej például jobban hidratál a víznél, mert tejcukrot, fehérjét és némi zsírt is tartalmaz. Ezek az összetevők lassítják a gyomorból a folyadék kiürülését, amely így nagyobb arányban tud hasznosulni, és hosszabb ideig hidratálja a szervezetet. A tejben található nátrium is jobban a testben tudja tartani a folyadékot, és kisebb mértékben ürül a vizelettel. A hasmenés kezelésére szolgáló oldatok is azért tartalmaznak kis mennyiségű cukrot, nátriumot és káliumot, hogy segítsék a szervezet vízvisszatartását. Persze a tej nem helyettesítheti az ivóvizet, kis mennyiségben azonban a kutatók szerint valóban jól hidratálja a szervezetet.

A tej még a víznél is jobban hidratálja a szervezetet. Fotó: iStock

Viszont cukorból csak egy nagyon kis mennyiség segíti ezt a folyamatot, a cukros üdítők éppen hogy gyorsítják a víz kiürülését. Egy kicsit ugyan ezek is több időt töltenek a gyomorban, mint a sima víz, a vékonybélbe kerülve azonban több folyadékot vonnak el a szervezettől. A cukros üdítők így nem csak kevésbé hidratálóak a víznél, de rengeteg felesleges kalóriát is jelentenek, amelyek nem hasznosulnak olyan jól, mint a szilárd táplálékkal bejuttatott mennyiség.

Tényleg hidratál a kávé és az alkohol?

Az alkoholt, illetve a koffeint tartalmazó italok pedig a cukros üdítőknél is kisebb mértékben hidratálják a szervezetet. Persze az alkoholos italok hatása az erősségük függvényében is változik, a sör értelemszerűen kevésbé vízhajtó, mint a whiskey, de még a sörfajták között is óriási különbségek vannak.

Ugyanez igaz a koffeines italokra is, melyek közül világszerte a kávé a legnépszerűbb. Egy átlagos espresso körülbelül 80-120 milligramm koffeint tartalmaz, ami még nem okoz számottevő folyadékvesztést, vízhajtó hatásról inkább 2-3 csésze, vagyis nagyjából 300 milligrammot meghaladó koffeinbeviteltől beszélhetünk. Ezt ellensúlyozhatjuk, ha némi tejet is öntünk a kávénkba.

Forrás: CNN