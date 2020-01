Ételek, melyek jók a veséknek

Érdemes például mértékletesnek lenni a sófogyasztással - a sós ételek nem feltétlenül ártanak a vesének, sőt kis mértékben még jót is tesznek, viszont ha túlzásba visszük, akkor a vesék zsugorodását okozhatja. Szintén mértékletesnek kell lenni a kávéval, a cukorral, a csokoládéval, és az egyéb serkentő hatású élelmiszerekkel. Kerüljük a túl sok hideg ételt, illetve jeges italt is. A pasztőrözött gyümölcsleveket is hanyagoljuk, kivéve az áfonyalevet, amely nagyon is egészséges a vesék és a húgyutak számára - viszont csak akkor, ha sikerül belőle olyat vennünk, amelynek gyümölcstartalma 100 százalékos, és nem tartalmaz hozzáadott cukrot.

Az áfonya hatóanyagai megállítják a baktériumok csoportosulását és proliferációját. Szakértők szerint a gyümölcs kivonata akár orvosi eszközök fertőtlenítésére is alkalmas lehet. Bővebben erről az alábbi cikkünkben írtunk!

Csontleves és lédús zöldségek

A csontleves rendszeres fogyasztása is vesevédő, de igyekezzünk olyan állatok csontjaiból készíteni, amelyeket fűvel tápláltak. Napi 8-10 pohár vizet érdemes inni, ha azt akarjuk, hogy veséink egészségesek legyenek - persze, nem kell mindnek tiszta víznek lennie, a levesek és a teák is ide számítanak. A lédús zöldségek, gyümölcsök is jót tesznek, például az uborka vagy a spenót, illetve a salátafélék.

A téli hónapokban minimális mértékben érdemes lehet növelni a tengeri ételek, például az alga vagy a tengeri halak beviteli mennyiségét - ezeket egyébként az év minden szakában fogyasszuk bátran. Az is fontos, hogy mindennap eleget aludjunk, ne együk túl magunkat, és késő éjjel már ne együnk, ha megoldható.

A vesék számára hasznos étel a hajdina, a komló, a fekete rizs, a cékla, a vesebab, a vízigesztenye, a petrezselyem, a vöröskáposzta, a bogyós gyümölcsök, az uborka, a fekete szezámmag, az alga, a dió, a mogyoró, a miso és a zöld tea is.

Forrás: care2.com