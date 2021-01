A reggeli rosszullét lehetséges okai

A várandós nőkre nem csupán reggel törhet rá a rosszullét - részletek itt.

A reggeli émelygés, hányinger és rossz közérzet hátterében a babaváráson túl számos egyéb dolog is állhat, ezeket gyűjtötte össze a brit Metro portál. Ha a várandósság bizonyosan kizárható, érdemes visszagondolni, mit vacsoráztunk előző este, ugyanis egy kiadós, nehéz ételekből álló vacsora, illetve az esti alkoholfogyasztás hatására is ébredhetünk rossz közérzettel, émelygő gyomorral. A reggeli rossz közérzet lehetséges okai közt szerepel például vírusfertőzés, gyomorrontás, kiszáradás, szorongás, de olyan egyszerű oka is lehet, mint például az, ha rosszul aludtunk előző éjjel. Ettől ugyanis fáradtnak, kimerültnek érezhetjük magunkat reggel, aminek fizikai tünetei is lehetnek - mint például a gyomorpanaszok és a rossz közérzet.

A reggeli émelygésrefluxvagy vírusfertőzés tünete is lehet. Fotó: Getty Images

Ha egy ideje minden reggel úgy érezzük, a gyomrunkkal nem stimmel valami, akkor gyanakodhatunk refluxra is. Ajánlott konzultálni a háziorvossal, ha égő érzést tapasztalunk gyomor- illetve mellkastájékon, savanyú, fanyar ízt érzünk a szánkban, illetve annak ellenére is böfögés kínoz minket, hogy még semmit sem ettünk.

Hogyan indítsuk a napot, ha nem vagyunk jól?

A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) ajánlása szerint reggeli rosszullét esetén érdemes mielőbb friss levegőre menni - tegyünk egy rövid sétát odakint, vagy legalább nyissunk ablakot a hálószobában. Készítsünk gyömbér vagy borsmenta teát, vagy lassan kortyoljunk el valami hideg alkoholmentes italt, például egy kis limonádét. Ez azért is lehet jó ötlet, mert a benne lévő citromlé szintén segíthet csillapítani a hányingert.

Az evést ne erőltessük, de ha úgy érezzük, pár falatot el tudnánk majszolni, akkor ezt megtehetjük - néhány kanálnyi zabkása vagy egy kis pirítós még jól is eshet. De semmiképp se fogyasszunk nehéz ételeket, és ne együnk nagy adagot semmiből. Ezen kívül próbáljuk elterelni a figyelmünket a rosszullétről, például hallgassunk zenét, nézzünk néhány percig tévét vagy fussuk át a híreket. Ha pedig nagyon rosszul érezzük magunkat, maradjunk ágyban, és ha rosszabbodna a helyzet, hívjuk fel a háziorvosunkat!