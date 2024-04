Erre figyelj, ha rebarbarát veszel otthonra

„Megvetted a piacon, de nem tudod, hogyan őrizheted meg frissességét hosszú ideig? A konyhapulton semmiképpen ne hagyd, mert könnyen fonnyadásnak indul és akkor már elkerülhetetlen lesz az élelmiszerpazarlás” – írja Facebook-oldalán a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszerpazarlás ellen küzdő Maradék nélkül programja. A poszt szerint mind a rebarbara szára, mind a levelek esetén fontos odafigyelni néhány dologra.

A leveleket mosás után frissen fel kell még használni. Nyersen ugyanakkor sose fogyasszuk, mert magas az oxálsavtartalmuk, így fokozhatják a vesekőképződés kockázatát. Éppen ezért a leveleket mindig hőkezelésnek kell alávetni: még ha smoothieba szánjuk, akkor is forrázzuk le legalább. Ami a szárat illeti, bevizezett papírtörlőbe tekerve akár egy-két hétig is tárolhatjuk a hűtőszekrényben egy dobozban vagy zacskóban. Ha pedig túl sokat vásároltál, akkor le is fagyaszthatod. Ehhez tisztítás és a külső héj eltávolítása után darabold 2-3 centiméteres darabokra, majd tedd légmentesen záródó edénybe, tárolóba.

És hogy mire lehet felhasználni az itthon talán még kevésbé elterjedt, de az angolszász gasztronómiában nagy kedvencnek számító rebarbarát a konyhában? A Nosalty összegyűjtött tizenegy süteményreceptet, amelyet feltétlenül érdemes kipróbálni a nyár közeledtével.

