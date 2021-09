Az őszi hízás legjobb ellenszerei

Lassan beköszönt az ősz, és vele együtt a sokaknak napi szintű kínlódást okozó jelenség: az egyre hűvösebbé váló időjárás az étvágy növekedését hozza magával. A tudósok szerint evolúciós örökség, hogy tudattalanul az ínséges télre, a táplálékhiányra készülünk, és ezért a túlélésünk érdekében többet eszünk az őszi hónapokban. Ám a téli túlélés modern világunkban nem a zsírrétegen múlik, így aztán nincs is arra szükségünk. Az őszi hízásnak azért is kell elejét venni, mert ha az év végi ünnepi szezont eleve túlsúllyal kezdjük, akkor szilveszterre már komoly pluszokat mutathat a mérleg. Legyen az ősz inkább annak az időszaka, hogy egészséges, új szokásokat sajátítunk el a súlygyarapodás megelőzése érdekében - ehhez ad tippeket a Healthy Women összeállítása, amely sorra veszi a leggyakoribb kifogásokat.

Kifogás: megint lehet a kedvenc finomságokat kapni

Legyen szó közkedvelt bonbonról vagy almás-fahéjas süteményről, netán egy szelet frissen sült sütőtökről, az ősz tele van csábítással: mindenhonnan finom illatok szállnak, ínycsiklandó ételeket és forró italokat kínálnak a kávézók és éttermek. Úgy érezzük, ez olyan rövid ideig tart, hogy nem mondhatunk nemet semmire.

Nyilván a legjobb megoldás a csábító helyek elkerülése lenne, ám ez korántsem egyszerű. Érdemes ezért megbeszélni magunkkal, hogy lehet szó egy kis nassolásról, de csak hetente vagy kéthetente egyszer. A mindfulness (tudatos jelenlét) pszichológiai elvet követve tervezzük meg az élményt, végrehajtás közben figyeljünk oda minden részletére, élvezzük ki a pillanat minden örömét, aztán a vágyódás terhét letéve lépjünk tovább.

Az őszi hízást egy kis odafigyeléssel el lehet kerülni. Fontos például, hogy ne nassoljunk állandóan.

Kifogás: sötét van reggel, maradjunk még az ágyban

Nyáron bezzeg mindenki a nap első sugarára kipattan az ágyból, tornázik, kertészkedik, fut egy kört. A nyirkos hidegben viszont még az orrunkat sem akarjuk kidugni a paplan alól.

Ha elhatároztuk korábban, hogy az életünk része a rendszeres mozgás, akkor ezt ne tegyük függővé a hőmérséklettől. Egy új széldzseki vagy hasonló célirányos ajándék magunknak megfelelő motivációt nyújthat a sportolás folytatásához.

Kifogás: a kollégák is mind nassolnak

Bizony, ősszel mintha minden második íróasztalon állna egy bonbonos doboz, akién pedig nem, az házilag készült süteménnyel kínálja a munkatársakat. Akkor lesz könnyebb nemet mondani a kínálásra, ha a fiókunkból elővehetünk egy szelet energiaszegény müzliszeletet, diákcsemegét, cukormentes és teljes kiőrlésű kekszet. Így ugyanis elkerülhetjük az "impulzusevést", vagyis hogy átgondoltság nélkül összevissza együnk. Időnként lehet nassolni, de vezessük be azt a rendszert, hogy aznap már más extra kalóriát nem fogyasztunk, azaz otthon vacsora után nincs csoki.

Kifogás: ősszel már kevesebb a friss gyümölcs és zöldség

Ahogy közeleg a hideg, úgy fogynak a piacon a termelői zöldségek és gyümölcsök. Ősszel ráadásul egyre jobban kívánjuk a tartalmasabb, testet-lelket felmelegítő ételeket (pörkölt, rakott krumpli, laktató tésztaételek). A hízást elkerülendő, váltsunk mirelit zöldségre és gyümölcsre. Ezeknek egyébként a gyorsfagyasztásnak köszönhetően sokkal magasabb a vitamintartalma, mint a konzerveknek, amelyekben só és tartósítószer is lehet. A szezonális zöldségekből fogyasszunk többet, többféleképpen: céklából krémlevest is lehet főzni, sütőtökből pedig készíthetünk kevert tésztás süteményt (persze fele annyi cukorral).

Kifogás: túl hideg van még a kutyasétáltatáshoz is

Nagyon sokan a kutyasétáltatást is lerövidítik ősszel és télen az időjárásra hivatkozva. Pedig a hideg nem lehet indok arra, hogy szükséges napi mozgástól megfosszuk a kutyát - és magunkat. Segíthet a kimozdulásban, ha egy szomszédos kutyással megbeszéljük, hogy együtt megyünk, mert azt tényleg udvariatlanság lenne lemondani.

Kifogás: túl hamar sötétedik

"Nyáron ilyenkor még el lehetett menni kocogni egyet, de hát ebben a vaksötétben jobb otthon maradni, nem igaz?" Az őszi-téli időt nem tudjuk kellemesebbé varázsolni, de lehet B tervünk. Tele van az internet jobbnál jobb fitneszvideókkal, a helyben gyaloglóstól kezdve a táncolóson át a bokszig. Vagy nézzük az esti híradót szobabiciklizés közben. Napi 20-30 perc mozgás is több a semminél.

Kifogás: a beltéri programok többsége evéssel jár

Nyáron a barátokkal el lehetett menni kerékpártúrára, kutyázni, strandolni. Ősszel és télen viszont a program többnyire abból áll, hogy beülünk valahová, és eszünk, iszunk. Ráadásul otthon ugyanezt csináljuk, csak házimozizás közben. Fontos tehát, hogy keressünk olyan beltéri programot is, ahol nem az evés, hanem a csoportos mozgás van fókuszban. Ilyen lehet a bowling, a fedett korcsolyázás, a pingpong, a darts vagy a csocsó. Étteremben válasszunk diétás ételt, vagy együnk kisebb adagot, italozás közben pedig ne rágcsáljunk mogyorót vagy popcornt.

Kifogás: tele az internet jó receptekkel

A közösségi üzenőfalunkra óránként posztolnak a barátok muffin-, kenyér- és sütirecepteket, amelyeket mi is szeretnénk kipróbálni. Ám közben nemcsak cukrászi ismeretekkel gyarapodunk, hanem egyre több kilóval is. Amikor tehát kipróbálnánk egy receptet, hívjuk meg rá a család mellett a barátaikat is, vagy ha kicsi a lakásunk, jó előre harangozzuk be az eseményt, és csöngessenek be meghívottjaink a kiporciózott kóstolójukért. Így gyakorlatilag csak pár morzsa marad nekünk és nem hízunk el - csak a keblünk fog dagadni a sok elismeréstől.