Az eper ezért egészséges

Az eper, bár az íze finom édes, valójában egészen kevés kalóriát tartalmaz, egy csészényiben mindössze 53 található. Ehhez képest rosttartalma magas, és tele vagy hasznos vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Van benne C-vitamin, mangán, folsav, kálium, magnézium, foszfor, K-vitamin és kalcium is. Emellett sok benne a gyulladásgátló hatású antioxidáns, így a legtöbb bogyós gyümölcshöz hasonlóan afféle természetes multivitaminként is funkcionál.

Az eper így hat a szervezetünkre

Kutatások szerint rendszeres fogyasztása segíthet lassítani a kognitív funkciók romlását az idősebb embereknél, és védi az agyat a degeneratív elváltozásoktól. Cukorbetegek is fogyaszthatják, mivel alacsony a glikémiás indexe, és a benne található anyagok a cukorbetegség mellékhatásaitól is segítenek védeni a szervezetet. Fogyókúrázók is bátran beilleszthetik az étrendjükbe.

Az eper nemcsak finom, de nagyon egészséges is

Az eperben található antioxidánsok a szívet is védik: megakadályozzák a lerakódások keletkezését az artériákban, ami az ereknek és a keringésnek is jót tesz. A benne található kálium és magnézium segít a vérnyomás kiegyensúlyozásában, előbbinek pedig szintén érvédő hatása van. A csontok egészségéhez is hozzájárul a benne található ásványi anyagoknak és fitokemikáliáknak köszönhetően.

Allergiások számára is jól jöhet (feltéve, ha nem épp az eperre allergiásak), mivel a benne lévő kvercetin gyulladásgátló hatású, stimulálja az immunrendszert és gátolja a hisztaminkibocsátást. Rosttartalma miatt az emésztést is serkenti, akadályozza a székrekedés kialakulását, illetve támogatja a bélrendszerben élő hasznos baktériumok szaporodását.

Forrás: curejoy.com