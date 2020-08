Tippek az anyagcsere fokozására

Ha ezekre a mindennapokban odafigyelünk, étkezésünket tudatosan, a megfelelő alapanyagok összeválogatásával alakítjuk ki, és rendszeresen sportolunk, könnyen alakíthatunk ezen adottságunkon, mely bizony sokszor okoz kellemetlen tüneteket. De lássunk néhány ételt, melyek további segítséget adhatnak.

A citrusfélék serkentik az anyagcserét

Székrekedésre jó az aszalt szilva?

Almaecet és balzsamecet

A citrusfélék fogyasztása a hideg időszakban nemcsak a benne található vitaminok miatt fontos, hanem az anyagcserét serkentő tulajdonsága miatt is. Ahhoz, hogy immunrendszerünk a hideg időben is megfelelően védekezni tudjon a kórokozók és a megbetegedések ellen, emésztőrendszerünket, bélflóránkat is megfelelően támogatni szükséges. A citrusfélék serkentik az anyagcserét,A népgyógyászatban az aszalt szilvát régóta használják székrekedés ellen. Azonkívül, hogy serkenti anyagcserénket, édesség iránti vágyunkat is könnyedén csillapíthatjuk fogyasztásával.napközben.Segítik az anyagcsere fokozását és a zsírok lebomlását, de emellett még számos pozitív egészségügyi hatással rendelkeznek. Az almaecet candida diéta esetén is fogyasztható, míg a balzsamecet kiválóan ízesíti és díszíti a salátákat.