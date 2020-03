A vörös húsról ezért érdemes lemondani

Két újabb kutatás támasztja alá, hogy bizony jelentős előnyökkel járhat egészségünkre nézve, ha vörös húsok helyett növényi forrásokból, valamint tejtermékekből pótoljuk a szükséges fehérjét. A tudósok állítása szerint akár a felére is csökkenhet a korai elhalálozás veszélye, ha steak helyett olykor csicseriborsót, lencsét, tofut, magvakat, dióféléket vagy egészséges gabonaféléket - például quinoát - fogyasztunk.

Már 100 kalóriás lemondással is sokat teszünk szívünk egészségéért.

Fotó: Getty Images

Megelőzi a korai halálozást

A CNN által idézett első tanulmány szerzői 37 ezer amerikai egészségi állapotát követték nyomon. Az alanyok átlagéletkora 50 év volt. A kutatók arra jöttek rá, hogy azoknál az alanyoknál, akik a legtöbb növényi fehérjét fogyasztották, 27 százalékkal csökkent a bármilyen okból adódó korai elhalálozás kockázata, és 29 százalékkal kisebb valószínűséggel hunytak el viszonylag fiatalon szívkoszorúér-betegség következtében.

A kutatás vezető szerzője, Dr. Zhilei Shan szerint nem elég csak kerülni a vörös húsok fogyasztását, hanem az is fontos, mivel helyettesítjük ezeket. A tudós szerint a diófélék, a magvak, a hüvelyesek és a teljes kiőrlésű gabonafélék a fehérjepótlás mellett azért is fontosak, mert egészséges zsírok, ásványi anyagok, vitaminok és az antioxidáns hatású fitokemikáliák forrásai is. Ez utóbbiakat a krónikus betegségek - például a diabétesz, a szív- és érrendszeri betegségek, illetve bizonyos daganatok - kialakulásának csökkent valószínűségével kötik össze a szakértők.

100 kalóriás lemondás is számít

A tudósok szerint már annak is előnyös hatása lehet, ha csak némi állati forrásból származó fehérjét helyettesítünk növényi proteinnel, de a "minél több, annál jobb" elv itt is igaz. Ha például valaki eljutna addig, hogy állati eredetű fehérjebevitelének harmadát tudná növényi fehérjével helyettesíteni, az a tudósok szerint már óriási előnyökkel járna. De hogy számszerűsítsünk is: 100 kalóriának megfelelő vörös húst ugyanennyi kalóriának megfelelő növényi tápanyagra cserélve, felére csökkenthető az idő előtti elhalálozás kockázata. A kutatók szerint az alanyok egészségére gyakorolt előnyök még hangsúlyosabbak voltak, ha vörös és feldolgozott húsokat helyettesítettek növényi forrásból származó fehérjével.

Együnk helyette dióféléket

A CNN által idézett második tanulmányból pedig az derült ki, hogy ha napi egy adag vörös vagy feldolgozott húst diófélékkel, teljes kiőrlésű gabonával vagy tejtermékkel helyettesítünk, akkor 47 százalékkal csökkenthet a szívkoszorúér-betegség kialakulásának kockázata. Ennek a tanulmánynak a szerzői több mint 43 ezer férfi adatait használták. Ezeket a férfiakat négyévenként arra kérték, hogy töltsenek ki egy kérdőívet az étrendjükről.

"Az amerikaiak átlagosan heti 3,5 adag vörös húst esznek, harmaduk étrendjében pedig naponta szerepel" - emelte ki Dr. Laila Al-Shaar, a tanulmány vezető szerzője. A kutatók eredményei viszont azt sugallják, hogy nem is feltétlenül kell teljesen lemondani a vörös húsról, hiszen annak alkalmankénti helyettesítésével is sokat tehetnénk a szívkoszorúér-betegség visszaszorításáért.

Forrás: edition.cnn.com és whatsnew2day.com