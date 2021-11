A dió 6 áldásos hatása

Ahogy mondani szokás, a diót már az ókori görögök is ismerték (hiszen Perzsiából ered): kutyaharapás gyógyítására és féregűzőként használták. A rómaiak "juglans"-nak hívták, amelynek jelentése "Jupiter makkja". A középkorban elsősorban magját fogyasztották, emellett reuma és idegpanaszok ellen teát is készítettek belőle. A népi gyógyászatban gyakran alkalmazták a diót, belsőleg vértisztítóként, bél- és gyomorhurut ellen, külsőleg sebkezelésre. A diófélék sok rostot és kevés telített zsírt tartalmaznak, és rengeteg antioxidáns van bennük - írja a Healthline .

Noha a diónak magas a kalóriatartalma --, a legújabb kutatások szerint a diófélék segítenek megfékezni az étvágyat a szerotoninszint-növelő hatásuk révén. Illetve a dió főként telítetlen zsírsavakat tartalmaz, nem pedig érelzáró telített zsírokat. A magvakban, így a dióbélben is, többszörösen telítetlen zsírok találhatók. Ilyen például az omega-3-zsírsav , mely kedvező hatásúak a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, és hozzájárul az erek állapotának javulásához.

Magas antioxidáns-tartalom

A diófélék közül a dió tartalmazza a legtöbb polifenolt, azt az antioxidánst, amely védi a szervezetünket a szövetkárosító molekuláktól. Már napi hét szem dió elrágcsálása is segít távol tartani a betegségeket, és csökkenteni a koleszterinszintet.

Fontos ásványi anyagok

A dióban sok a magnézium és a kálium, megtalálható benne a csontképző fluor, valamint a mangán és a réz, amely a vérképzésben segít. A szelén a szívizomgyengeség ellen kiváló, nem beszélve immunerősítő szerepéről. Nem véletlen, hogy lábadozó betegeknek kiváló a dióval gazdagított étrend.

Igazi vitaminbomba

A dió A- és E-vitaminban gazdag, de többféle B-vitamin is van benne. Így például a tiamin, amely ideg- és izomvédő, serkenti a növekedést. A dió ízét, élvezeti értékét növeli 4-6 százalék körüli cukortartalma. A diófa levele frissen, jelentős mennyiségű C-vitamint rejt, a gyógyászatban is használják. Készíthető belőle tea, amely javasolt egyebek mellett bőrproblémákra is (akne, sömör).

Emésztésre is jó

A diófalevél nagyon gazdag cserzőanyagokban, teája hatásos gyomorhurut, hasmenés ellen. Magát a diót a népi gyógyászatban vérszegénység, sápadtság kezelésére is használták. Különösen a dióhéjból készült tea jó emésztési bajokra. Ugyanakkor a diófélék allergiás rohamot válthatnak ki az arra érzékenyeknél.