Hogyan válasszunk ősszel vitaminokat?

Innen tudhatjuk, hogy vitaminokat kell szednünk.

Bár ősszel csodás látványt nyújt a természet - gondoljunk csak a vörös és a narancssárga számos árnyalatában pompázó fákra -, több olyan hátulütője is van az évszaknak, amely miatt az emberek nagy része a háta közepére sem kívánja. Kevesebbet süt például a nap, többet esik az eső, és hűvösebbek a reggelek, az éjszakák. Az sem segít a helyzeten, hogy ilyenkor nagyobb eséllyel kaphatunk el valamilyen felső légúti megbetegedést, és gyakrabban érezhetjük úgy, hogy rossz a kedvünk, nincs energiánk vagy éppen motivációnk. Nem törvényszerű azonban, hogy szenvedéssel kell telnie ennek az időszaknak: ha figyelünk arra, hogy bizonyos vitaminokból eleget kapjon a szervezetünk, könnyedén vehetjük az akadályokat. Mutatjuk, melyek azok a vitaminok, amelyekre mindenképpen szükségünk van ősszel.

C-vitamin

Kezdjük is mindjárt immunrendszerünk egyik alapvető "támaszával", vagyis a C-vitaminnal. Ez a rendkívül értékes antioxidáns segít a szabad gyökök által okozott oxidatív stressz elleni küzdelemben (ezért van jó hatással például azimmunrendszerműködésére), részt vesz az energiaháztartás szabályozásában, csökkenti a fáradtságot és serkenti a kollagéntermelést, ami által hozzájárul a bőr, a fogak, a csontok és az érfalak egészségéhez. Apropó bőr: ősszel azért van akkora jelentősége a C-vitamin bőrre kifejtett jótékony hatásának, mert ilyenkor az időjárás jobban igénybe veszi kültakarónkat, amelynek így több támogatásra van szüksége.

D-vitamin

A D-vitamin szintén kiemelt fontosságú ősszel. Szervezetünk saját maga is elő tudja állítani, ha a bőrt napfény éri; mivel azonban ősszel kevesebbet süt a nap, pótlás nélkül a D-vitamin szintje csökkenésnek indul. Ennek következtében könnyebben lebetegedhetünk (és hosszadalmasabb lehet a gyógyulás is), levertnek érezhetjük magunkat, és folyamatos fáradtsággal, álmossággal küzdhetünk. A D-vitamin egyébként az immunrendszer támogatása mellett segít az izmok, a csontok és a fogak egészségének megőrzésében, és a sejtosztódási folyamatokban is részt vesz.

B-vitaminok

Érdemes ügyelni arra is, hogy B-vitaminokból (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) se szenvedjünk hiányt az őszi hónapokban, hiszen kiemelt szerepük van a szervezet védekező mechanizmusának támogatásában. A B-vitaminokról összességében elmondható még, hogy segítenek azanyagcseremegfelelő működésében, védik a szív- és érrendszert, hozzájárulnak a mentális frissesség megőrzéséhez, illetve a haj, a bőr és a köröm egészségének, szépségének megőrzésében is részt vesznek.

A-vitamin

Ahhoz, hogy az immunrendszerünk jól működjön, és pajzsként védjen minket a betegségektől, fertőzésektől, a fentiek mellett szükség van egy másik jól ismert antioxidánsra, az A-vitaminra vagy más néven retinolra is. Kiemelendő, hogy az A-vitamin ugyancsak hozzájárul a bőr (és egyéb szövetek) épségének megőrzéséhez, de jótékony hatásai közé tartozik még a látás folyamatának támogatása. Mindemellett nélkülözhetetlen a növekedéshez és a csontok egészséges fejlődéséhez.

E-vitamin

Végül, de nem utolsósorban érdemes megemlíteni az E-vitamint, vagy más néven tokoferolt, amely szintén antioxidáns hatású. Íme, néhány pozitív egészségügyi hatása, amelyeknek ősszel különösen nagy hasznát vesszük: segít a fertőzések elleni védekezésben, és mivel javítja a sejtek regenerációs folyamatát, ha véletlenül lebetegednénk, gyorsítja a gyógyulást is; hozzájárul a bőr nedvességtartalmának megtartásához, ezáltal óvja és ápolja külső védőtakarónkat; enyhíti a kimerültség, fáradtság tüneteit, elősegíti az energiaszint növelését.

Mivel az őszi hónapokban nagyon fontos, hogy extra támogatást kapjon a bőrünk, a "bőrbarát" vitaminok mellett egy hasonlóan hasznos nyomelem, acinkpótlásáról sem szabad elfelejtkezni. A cink ugyanis nagyban hozzájárul a bőr normál állapotának fenntartásához, és a bőrsérülések gyors gyógyulását is elősegíti. Az is mellette szól - főleg most, a hűvösebb időszakban -, hogy kulcsszerepet játszik immunrendszerünk erősítésében, hiszen támogatja az immunsejtek működését.

A legjobb források

Ami a cikkben felsorolt vitaminok forrását illeti:

C-vitaminban gazdagok a különféle citrusfélék, a paprika, a csipkebogyó és a brokkoli,

kiváló D-vitamin-források a zsíros halak vagy a tojássárgája,

sok B-vitamin található a tengeri herkentyűkben, az állati belsőségekben vagy a hüvelyesekben,

nagy mennyiségű A-vitamin rejlik az édesburgonyában, a spenótban és a kelbimbóban,

E-vitamint pedig az olajos magvakkal, növényi olajokkal tudjuk legkönnyebben bevinni a szervezetbe.

Mindazonáltal érdemes kiemelni, hogy a kiegyensúlyozott, egészséges étrend önmagában nem mindig elegendő a megfelelő vitaminellátottsághoz - főleg ősszel, amikor bizonyos vitaminok iránt megnő a szervezet igénye. Szerencsére számos olyan vitaminkészítmény elérhető a boltok polcain, amelyek ősszel is segíthetnek a célzott pótlásban.