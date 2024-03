A szívedet veszélyezteted, ha ennyi diétás üdítőt iszol

Az utóbbi években számos kutatás foglalkozott a cukormentes üdítőitalok egészségre gyakorolt hatásaival. Ugyan az alacsonyabb energiatartalmuk miatt ezek az üdítők valóban diétásak, túlzott fogyasztásuk azonban mégis veszélyes lehet. Egy frissen közzétett tanulmány szerint heti hétnél több üdítő rendszeres fogyasztása hosszú távon hozzájárulhat bizonyos szívbetegségek kialakulásához - írja a Daily Mail.

Egy kínai kutatócsoport csaknem 200 ezer brit felnőtt egészségi adatait értékelte ki, korábban egyiküknél sem diagnosztizáltak szívbetegséget. Tíz évig követték nyomon az egészségi állapotuk alakulását, miközben a táplálkozási szokásaikat is megfigyelték, különösen azt, hogy mennyi üdítőitalt fogyasztanak.

Veszélyes lehet, ha túlzásba esünk a cukormentes üdítőkkel. Fotó: Getty Images

Az eredmények szerint azoknál, akik heti hét doboznál (2-2,5 liternél) több édesítőszeres italt, például diétás szódát ittak, 20 százalékkal nagyobb arányban alakultak ki pitvarfibrillációk, mint azoknál, akik nem fogyasztottak ilyen italokat.

A pitvarfibrilláció a leggyakoribb krónikus szívritmuszavar. A teljes népesség mintegy 2 százalékát érinti és a 40 év feletti felnőttek egynegyedénél alakul ki valamikor az életük folyamán. A betegségről részletesebben az alábbi cikkünkben írtunk.

Az egyik leggyakoribb mesterséges édesítőszer, az aszpartám potenciális kockázataival kapcsolatban a közelmúltban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is kiadott egy állásfoglalást. Az édesítő felkerült a WHO "lehetséges rákkeltő" anyagok listájára, ami nagy dózisban fogyasztva az egészségre is kockázatot jelenthet. A határozat kapcsán a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) is kifejtette álláspontját: mint írták, az édesítőszer a napi beviteli ajánlást betartva biztonságos, ami továbbra is 0-40 mg testtömeg kilogrammonként. Ez egy olyan magas érték (kb. 9-14 db édesítőszerrel készült dobozos üdítőnek felel meg), amit normális körülmények között nem fogyaszt el egy ember egy nap. Független szakértők is fenntartásokkal fogadták a hírt, szerintük ugyanis a kutatók csak rövid távú megfigyelés alapján vonhattak le következtetést.

Dr. Ningjian Wang, a mostani kutatás vezetője szerint a tanulmány eredményeiből nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy az egyik ital nagyobb veszélyt jelenthet az egészségünkre, mint egy másik. Az emberek étrendje ugyanis egyénenként eltérő, többféle üdítőt fogyasztanak és más ételeket is esznek. Az eredmények tanulsága alapján mégis érdemes lehet lecsökkenteni az üdítőitalok fogyasztásának mértékét, és a szomjunkat inkább tiszta vízzel oltani.