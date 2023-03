Veszélyben a szíved, ha ezt tapasztalod

Dr. Ameet Bakhai, a londoni Spire Bushey Kórház kardiológusa szerint az emberek gyakran figyelmen kívül hagyják a jeleket, pedig ha időben felismernék, hogy baj van, sok esetben elkerülhető lenne a tragédia. A szakember elárulta, hogy egy egészséges embernek minden nehézség nélkül fel kell tudnia szaladni két lépcsőfokon, fel kell tudnia gyorsan állni szédülés nélkül, és húsz másodpercig vissza kell tudnia tartani a lélegzetét – derül ki a Daily Mail cikkéből.

<span>Erre a tíz tünetre mindenképp figyelj oda</span>

nehézség lehajoláskor légszomj erős szívdobogás szorító mellkasi fájdalom fájdalom a bal karban nehézség felálláskor egyéb mellkasi fájdalom duzzadt, dagadt lábak rendszertelen szívverés szédülés hirtelen felálláskor

Fontos a szív kivizsgálása, ha fellépnek a tünetek. Fotó: Getty Images

Dr. Bakhai szerint sokan azt gondolják, hogy az olyan tüneteket, mint a szédülés és a lábdagadás valami más okozza, így a szívproblémák korai jeleiként nem is kerülnek szóba. Hangsúlyozta, hogy a megerőltetéskor elnehezedő kar, a lépcsőn való felfelé haladáskor jelentkező légszomj, valamint a gyakori, extra vagy kihagyott szívdobbanások súlyos problémát jelezhetnek. Ha még egy könnyű testmozgástól is megizzadsz, minden ébredéskor fáradtnak érzed maga, vagy mellkasi fájdalommal járó hányinger kerülget, az szintén a szívet érintő betegségre utalhat. Az emberek fele gyakran tapasztal ilyen tüneteket, és legtöbben nem is gondolnák, hogy ezek mind a szív működésével hozhatók összefüggésbe. Érdemes azonban minden korosztályban odafigyelni a figyelmeztető jelekre, amíg túl késő nem lesz.

