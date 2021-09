Székelési nehézség: mi okozhatja?

Átmeneti székelési nehézség bárkinél előfordulhat, például egy stresszesebb időszakban, munkahelyváltás vagy utazás miatt, esetleg valamilyen gyógyszer - egyebek mellett a vízhajtók, az altatók, az antidepresszánsok, a görcsoldók és a savlekötők - mellékhatásaként. A probléma tartós fennállása esetén viszont már székrekedésről van szó. Ennek kialakulási kockázata rengeteg tényezőtől függ, a többi között a nemünktől, a korunktól, a testi és lelki egészségünktől, valamint az életmódunktól is.

A legtöbbször a székrekedés néhány napon belül magától megoldódik. Tartós fennállás vagy bizonyos tünetek esetén azonban feltétlenül orvoshoz kell fordulni.

A tapasztalatok szerint a nőknél gyakrabban alakul ki a probléma, és a terhesség alatt jelentősen megnő a kockázat. A korcsoportok közül pedig a gyerekek és az idősek számítanak különösen veszélyeztetetteknek. Azonban bizonyos szokásaink és egyes betegségek is lehetnek a székelési nehézségek kiváltó okai.

Az idősek körében különösen gyakoriak a székelési nehézségek. Fotó: Getty Images

Rossz életmódbeli szokások

A székelési problémák kialakulása igen gyakran a rendszertelen életmódra, a túl kevés folyadék fogyasztására, az egészségtelen táplálkozásra és a mozgásszegény életmódra vezethető vissza. Az étkezés tekintetében az alábbiak a leggyakoribb hibák, amelyek előbb-utóbb székrekedéshez vezethetnek:

nem viszünk be elegendő rostot,

túl sok cukrot fogyasztunk,

túl sok fehér lisztet tartalmazó élelmiszert eszünk,

túl sok zsírt tartalmaznak ételeink,

túl sok húst fogyasztunk,

leginkább gyorséttermekben étkezünk,

rendeszesen iszunk alkoholt,

nagy mennyiségben fogyasztunk koffeines italokat.

Ha szeretnénk búcsút inteni a székelési nehézségeknek, akkor részesítsük előnyben a teljes kiőrlésű pékárukat, a zöldség- és főzelékféléket, illetve a gyümölcsöket. Érdemes odafigyelni arra is, hogy az élelmiszerekben található egyes adalékanyagok is kedvezőtlenül befolyásolhatják a székletünk állagát. Szánjunk időt a rendszeres testmozgásra is, valamint ügyeljünk arra, hogy naponta legalább 2-2,5 liter vizet igyunk. Meleg napokon, valamint intenzív edzés vagy lázas megbetegedés esetén azonban ajánlott növelni a folyadék mennyiségét.

Amikor betegség áll a háttérben

Amennyiben a fenti életmódbeli változások nem hozzák meg a kívánt eredményt és megkönnyebbülést, ajánlott szakemberhez fordulni, hogy kizárhassuk a székelési nehézségekkel összefüggésbe hozható betegségeket és szervi rendellenességeket. Panaszaink hátterében ugyanis akár aranyér, bélrenyheség, diszkézia, a végbelet vagy a vastagbelet érintő gyulladás és elváltozás, Crohn-betegség ésirritábilis bél szindróma(IBS) is állhat. Ezek mellett a pajzsmirigy-alulműködés, a vesebetegség, a diabétesz, a szklerózis multiplex, a Parkinson-kór és a lupusz is együtt járhat a székelési nehézségek kialakulásával.