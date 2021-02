Miért puffaszt a bab és a káposzta?

A puffadás kialakulása

Bélflóránkat számos mikroorganizmus és baktérium alkotja, hogy emésztésünk zavartalanul működhessen. Az emésztés során bélgázok alakulnak ki, amely fő alkotóeleme a hidrogén és a szén-dioxid. Ezek aránya leginkább attól függ, hogy milyen emésztést segítő baktériumok élnek a vastagbelünkben, illetve, hogy éppen milyen ételt fogyasztottunk. Akkor puffadunk, ha a bevitt táplálék lebontása során nagyobb mennyiségű gáz keletkezik. Ilyen ételek a hüvelyesek, például a bab, valamint a keresztesvirágúak, azaz a káposztafélék is.

Bab és káposztafélék

A bab külső héja rezisztens, azaz az ember számára emészthetetlen keményítőt, valamint cukrot tartalmaz. A babhoz hasonlóan, a káposztafélék illóolaj, rost-, kén- és szintén emészthetetlen cukor tartalmával ugyancsak nehezen birkózik meg az emésztőrendszerünk. Amikor a megemésztetlen táplálék a bélbe jut, a baktériumok erjeszteni kezdik, ami gázt és puffadást okoz. Ha pedig finomított élelmiszerekkel együtt fogyasztjuk ezeket a zöldségeket, akkor még nagyobb kihívás elé állítjuk szervezetünket.

Segítő konyhai praktikák

A babot nem csak azért érdemes 8-12 órára beáztatni főzés előtt, hogy kissé megpuhuljon, hanem mert víz hatására a rostok egy része lebomlik, így könnyebben emészthetővé válik a szervezetünk számára. Nem csak a babot, de a káposztaféléket is érdemes áztatni, de ebben az esetben egy kevés sót is tehetünk a vízbe. Az áztatóvizet főzés során soha ne használjuk fel!

A hőkezelés szintén segít, legfőképpen akkor, ha a főzést fedő nélkül végezzük, gyakori kevergetéssel, így közben a gázokat fejlesztő anyagok jó része szabadon távozhat. Akik pedig még biztosabbak akarnak lenni, azok forralás után az első vizet öntsék le a babról és a káposztáról, de akár már az is segíthet, ha a főzés közben megjelenő habtól megszabadulunk.

Fűszerezéssel szintén csökkenthetőek a káposzták vagy hüvelyesek elfogyasztása után érzett puffasztó panaszaink: használjunk köménymagot, édesköményt, majorannát, gyömbért, bors helyett pedig ezúttal inkább a borsikafű ajánlott.

Alkohol helyett tea

Nehéz ételekre szénsavas vagy alkoholos italok fogyasztását javasolják, ám ezek gyakran csak rontanak a tüneteken. Azonban egyes gyógyteák valódi segítséget nyújtanak, így akár már a puffasztó hatású ételek után közvetlenül is ihatunk belőlük, hogy csökkentsük a várhatóan jelentkező tüneteket. Ilyen felfúvódást csökkentő gyógynövény a zsálya és a kamillavirág is, amelyek szárított leveleit néhány perc forrázás után már ihatjuk is. A borsmenta szintén hatásos, ha fogyasztás előtt legalább 10 percig hagyjuk állni a forró vízben.

Mozgassuk meg magunkat!

A testmozgás segít abban, hogy a beleinkbe szorult gázok szabadabban távozhassanak és enyhüljön a puffadás. A fokozott légzés stimulálja a belső izmok összehúzódását, így már akár egy könnyed séta is segítheti az emésztésünket. A hasmasszázs célja tulajdonképpen szintén az átmozgatás, csak más módon: helyezzük a tenyerünket a hasunkra, majd az óramutató járásával megegyező módon tegyünk körkörös mozdulatokat. Határozottan, de finoman masszírozzunk.

Szabaduljunk meg a kellemetlen tünetektől!

Bár a haspuffadás többnyire nem elviselhetetlen, vannak olyan módszerek, amelyekkel könnyebben és gyorsabban túljuthatunk a kellemetlen tüneteken. Ilyen segítség a patikákban vény nélkül kapható görcsoldó hatású szerek, vagy amelyek csökkentik a belek gáztartalmát.

A szimetikon hatóanyag nem szívódik fel a szervezetünkben, hatását úgy fejti ki, hogy az emésztőrendszerbe jutva felbontja a gyomorba és belekbe szorult gázbuborékokat, amelyek így - vele együtt - akadálytalanul, természetes módon távozhatnak. Az alverin-citrát a simaizmokat elernyesztve csökkenti a görcsös hasfájást. A két hatóanyag együttesen alkalmazva egymás hatását segítheti. Ha a betegtájékoztatóban leírtak szerint alkalmazzuk ezeket a gyógyszereket, akkor hatékonyan felülkerekedhetünk a feszítő tüneteinken.