Mi serkenti legjobban az anyagcserét?

Amikor túlpörög az anyagcsere Van egy betegség, melyben a szervezet önmagát emészti fel, ha nem akadályozzuk meg. Az érintett folyamatosan éhes, és bár mindig eszik, mégis egyre fogy. Szívverése szapora, bőre nyirkos és meleg, szeme gyakran kidülled. A diagnózis: Graves-Basedow-kór.

Hivatkoztak már mindent meggyógyító gyógyszerként is az almaborecetre - és mégA fermentált almából készített almaborecet javítja gyomorbaktériumaink állapotát, ezzel is fokozva anyagcserénk tempóját. Egyes kutatások még arra is hivatkoznak, hogy ez az ecet vércukorszintünket is javítja, illetve a máj zsírosodását is visszafordíthatja. Ha ki akarjuk próbálni, salátákhoz remekül illik vagy akár vízben hígítva is fogyaszthatjuk. víz javít legjobban emésztésünkön és anyagcserénken - és egyúttal ez az, amiről mindenki meg szokott feledkezni. A víz ugyanis teltségérzetet is biztosít, így, ami gyakran a dehidratáltság miatt történik. Naponta próbáljunk legalább másfél liter vizet meginni - ha sportolunk, ennél természetesen több kell!Remekül gyorsítja anyagcserénket, ha meleg zöld teát iszunk. Egyes kutatások szerint több energiánk lesz, gyorsabban égetünk zsírt és könnyebben is fogyunk ennek hatására - mindez a tea katekintartalma miatt van. Tetszik az ötlet? Kezdjünk napi három bögre zöld teával! rövid böjtök hatására emésztőrendszerünk képes pihenni és "megtisztulni": ha például este 7 és reggel 7 között nem eszünk, a 12 órás böjt (aminek nagy részében úgyis alszunk) hatására gyomrunk felkészül arra, hogy újra ételt fog kapni, ez pedig segít emésztésünknek is.Az alvás nagyon is befolyásolja anyagcserénket - ha éjszakánként 7-8 órát alszunk, az egyensúlyban tartja étvágyfelügyelő hormonjainkat és szinten tartja az inzulint is, amiHa nem alszunk rendszeresen, a hormonegyensúly felborul, az anyagcsere pedig lelassul.