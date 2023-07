A túlzott gázképződés rendkívül gyakori, mondja Aja McCutchen gasztroenterológus.“Ez az egyik leggyakoribb probléma, amit a betegeimnél tapasztalok, és ez a különböző életkori csoportokat érint” – mondja a doktor.

Akár az egészséged miatt, akár egy adott étel miatt csinálod - a túlzottan sok pukizás árulkodó, és a szakértő szerint érdemes utánajárni mi állhat a dolog mögött. De miért és mitől pukizunk sokat?

Olyan ételeket eszel, amik kiváltják a túlzott gáztermelődést

A Mayo Clinic szerint a rostban gazdag élelmiszerek, például a bab, a káposzta, a brokkoli, az alma és a körte, valamint a hagyma, a fokhagyma, a sült ételek és a feldolgozott élelmiszerek gázképződést okoznak. Sok esetben a glutén, a tejtermékek de akár a cukor is lehet a bűnös. Az egyetlen módja annak, hogy biztosan megtudd, hogy mi okozza a problémát, az, ha kiiktatod az egyes élelmiszereket az életedből és figyeled ennek hatását.

Dr. McCutchen azt javasolja, hogy jegyezz fel mindent, hogy mit eszel egy nap, és hamarosan látni fogod, hogy milyen ételek elfogyasztása után jelentkezik a gond.

Ha aggódsz amiatt, hogy kiiktatsz egy bizonyos élelmiszert vagy élelmiszercsoportot, és attól féle, hogy a tested nem kap elegendő tápanyagot, akkor kérd ki ebben a háziorvosod véleményét.

Nem kakilsz rendszeres

A rendszeresség alatt a mindennapi székletürítést értik a szakemberek. A tanulmányok azt mutatják, hogy a puffadást és a túlzott gázképződést a rendszertelen wc-zés okozza. Erre megoldás lehet a rostban gazdag ételek elfogyasztása, ám a túlzott rostfogyasztás sem jó, mert ez puffadást okozhat. Törekedj a napi 25-30 gramm rostra, ha eddig nem fogyasztottál rostot, akkor törekedj, hogy lassan vezesd ezt be az étrendedbe.

Fogyassz el minden nap egy nagy salátát a zöldségekhez, adjon avokádót vagy magvakat, és nassoljon friss gyümölcsöt és zöldséget a keksz helyett. A mindennapos testmozgás is megelőzheti a székrekedést is, ezért tedd a napi rutinod részévé; még egy gyors séta is elősegítheti a dolgok mozgását.

A túlzott gázképződést sok minden okozhatja (Foto: Gettyimages)

Rossz italokat iszol és/vagy nem iszol elég vizet

A cukros gyümölcslevek, a szénsavas italok és az alkohol felelősek lehetnek a gázképződésért. Próbáld ezeket vízre cserélni, hogy lásd, hogyan reagál a szervezeted. A Mayo Clinic szerint nem kell túlzásba esni, és naponta meginni egy gallon vizet, de legalább napi 2,5–3,5 liter vizet célszerű meginni.

A bélflórád megváltozott

A megváltozott bélbaktériumok vagy bérflóra a gázképződés rendkívül gyakori oka - mondja Dr. McCutchen. Bélrendszerünk alsó részében olyan mikrobák élnek, amelyek segítenek megemészteni az ételt, leküzdeni a káros baktériumokat, és szabályozni az immunrendszert. Ha itt egyensúlyhiány alakul ki, akkor jön a hasmenés, gyomorfájdalom és a túlzottan sok szellentés. Ha szeretnéd a bélflórád rendbe tenni, akkor érdemes probiotikumot bevinni a szervezetedbe, viszont erről érdemes kikérni egy gasztroenterológus tanácsát.

Nagyon stresszes vagy

A lelki egészséged abszolút szerepet játszik a fizikai egészségedben. A Harvard Health kutatása azt mutatja, hogy ha idegesek, aggódóak vagy éppen boldogtalanok vagyunk, az az emésztési problémákhoz vezethet. Hogyan segíthetsz ezen? Gyakorold az öngondoskodást és tölts mindennap időt azzal, amitől energikusnak, felfrissültnek, inspiráltnak és boldognak érzed magad. Ez lehet tánc, sétálás, találkozás a barátokkal, családdal, kutyasétáltatás, önkénteskedés, festés, varrás, főzés - a lista végtelen.

Van egy mélyebb orvosi probléma a háttérben

Ha mindezeket a dolgokat kipróbáltad és semmi sem hozott változás, akkor lehet, hogy egy mélyebb probléma merül fel, amely orvosi ellátást igényel – mondja Dr. McCutchen. Az ételallergia, a cöliákia, a laktóz intolerancia, az IBS is okozhat túlzott gázképződést, és ezeket fontos alaposan kivizsgálni. Kérj tanácsot a háziorvosodtól, és ő beutal a megfelelő szakemberhez.

forrás

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!