Inzulinrezisztencia miatt is lehet letört

A boldogság érzését, a levertséget, a haragot, sőt igazából minden érzelmet le lehet írni kémiai úton. Minden érzelemnek, minden érzésnek megvan a "maga hormonja", azaz fizikai szintű kitükröződése, melyet a test termel, hogy ezzel egy reakciót indítson el - mondta el dr. Bérczy Judit, a Budai Endokrinközpont endokrinológusa.

A hormonok így olyan funkciókkal is bírnak, amik elsőre furcsák, megdöbbentőek lehetnek. Ám ha egy kicsit jobban belegondolunk, akkor azt is láthatjuk, hogy a nők ciklusában szorosan összefonódik a hormonális ingadozás, valamint a hangulatingadozás. Ez tetten érhető például a menopauzában is, és sajnos egy sor olyan betegségben is, melyek hormonális érintettségűek.

Ráadásul a hatás kétirányú: ahogyan a hormonok befolyást gyakorolnak a hangulatra, úgy a hangulat is befolyással lehet a hormonháztartásra. A depresszió kiváltója is lehet a hormonzavarnak, de tünetként is jelentkezhet.

PCOS, IR, levertség

A policisztás ovárium szindróma az egyik leggyakoribb nőgyógyászati betegség, melynek tünetei között a depresszió, levertség is helyet kap. Ennél a kórnál a petefészkek működése nem tökéletes. A szervezetben férfihormon túlsúly, illetve a sárgatest hormon alacsony szintje a jellemző. Ennek megfelelően a petefészekben az érő petesejtek nem szabadulnak ki, nem történik tüszőrepedés. A beragadt sejtek cisztákká alakulnak, melyek tovább nehezítik a tüszőrepedés létrejöttét.

Az inzulinrezisztenciától levertséget is tapasztalhatunk

A hormonális eltolódás hajhullással, szőrösödéssel, elhízással, meddőséggel is járhat, melyek erősen megviselik a beteg lelkét, rombolják önbizalmát. Mindemellett az eltolódás rossz hatással van az általános közérzetre is, sok beteg számol be fásultságról, levertségről, sőt, akár depresszióról is. Sajnos a tünetek csak fokozzák a hangulat romlását.

A PCOS ráadásul igen gyakran inzulinrezisztenciával együtt jelentkezik, mely betegség szintén elhízást, hajhullást, zsíros, pattanásos bőrt eredményez, mely tovább rombolja az érintett hölgyek önbizalmát, ezzel együtt hangulatát. Sajnos egy egyfajta spirált eredményez, hiszen a hangulat romlása megnehezíti a mindennapokat, elnyomja a megoldás iránti vágyat, így a betegség, vagy betegségek csak tovább romlanak.

Van megoldás, csak lépni kell

A dolog jó oldala, hogy mind a PCOS, mind pedig az IR jól kezelhető, akár meg is szüntethető. Ennek megfelelően pedig a tünetek is gyorsan javulnak majd, ami a depresszió, a levertség csökkenését is eredményezheti.

A PCOS kimutatása ultrahangos vizsgálattal, fájdalommentesen történik. A gond meglétének igazolása után a szakorvos diétát és rendszeres mozgást javasolhat, valamint megkezdheti a gyógyszeres kezelést. Egyes esetekben a műtéti beavatkozásra is szükség lehet.

Az IR esetében a vércukorszint esetleges magas voltát, valamint az inzulinszint eltolódását vérvizsgálattal lehet kimutatni. A kezelés ebben az esetben is életmódváltással kezdődik, illetve gyógyszeresen történik. Mindkét betegség esetében a rendszeres felülvizsgálatnak is nagy szerepe van, hiszen így elkerülhető a probléma visszatérése, illetve pontosabban beállítható a szükséges gyógyszerek mennyisége.