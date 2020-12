Így pörgessük fel az anyagcserénket!

Röviden az anyagcsere teszi lehetővé azt, hogy szervezetünk folyamatosan működjön, és el legyen látva energiával. Ennek meghatározó fogalma az alapanyagcsere, mely azt a legkisebb energiamennyiséget jelöli, ami az ébren lévő ember életfolyamatainak fenntartásához szükséges.Anyagcserénk jelentős befolyással van a testsúlyunkra, mivel a lassú anyagcsere egyben azt is jelenti, hogy. És igaz ez fordítva is: nagyon nehezen hízik az, akinek az anyagcseréje rendkívül aktív. Ennek alakításában számos tényező játszik szerepet.Például a kor, idősebb embereknek már nem olyan fokozott az anyagcseréje, mint fiatal korban. Vagy például a nem: a férfiaknak több energiát kell elégetnie, mivel nagyobb súlyt, izomtömeget cipelnek. De negatív szerepet játszik az egészségtelen táplálkozás, a túlzásba vitt diéta, a böjt, és a testmozgás hiánya, melyek súlyos betegségek (pl. pajzsmirigy-alulműködés ) kialakulásához vezethetnek.Szerencsére vannak olyan tippek és trükkök, amelyek segítségével serkenthetjük anyagcserénket, és amelyek egyike sem bűvészmutatvány, egyszerűen csak oda kell figyelni a részletekre.. Ha csak tehetjük, tartózkodjunk a nagy mennyiségű és nehéz ételektől, de azért arra is figyeljünk, hogy kevés kalóriát se vigyünk be, mert akkor a szervezetünk éhezés módba kapcsol, és elkezdeni lebontani magát. Fogyasszunk gyümölcsöket, zöldségeket és salátát, amik gyorsan lebontódnak, vagy magvakat, pörköletlen és sózatlan diót, kölest vagy a dél-amerikai quinoát.Reggeli előttcitrommal vagy almaecettel ízesítve. Ajánlott a napi 2-3 liter folyadékbevitel, és a forró gyömbértea.Fogyasszonételeket, amelyek nagy mennyiségű vizet képesek megkötni, és jó hatással vannak a belekre.Fogyasszon magasételeket, amelyek kevesebb kalóriát tartalmaznak más élelmiszereknél. A gyümölcs és a zöldség mellett javasoltak a gabonafélék, a hüvelyesek, sovány húsok vagy az alacsony zsírtartalmú halhús.

Ügyeljen a megfelelő-bevitelre. A legjobb, ha ezt természetes úton viszi be a szervezetébe, mondjuk cseresznyével, almával, eperrel, kivivel, naranccsal vagy citrommal. Ha zöldség, akkor pedig brokkolival, paprikával vagy spenóttal.A konditermi testedzés nemcsak a zsírt égeti, és alakot formál, hanem javítja a kondíciót is, az izom már nyugalmi állapotban is több energiát használ majd, mint más szövetek. Kiemelt területei a testnek a has, a comb és a fenék.Persze a kondizás is jó alakformálás szempontjából, de a futás, a kerékpározás vagy az úszás serkentik az anyagcserét, ezért rengeteget segítenek a fogyásban.Fentieket olyanlehet kiegészíteni, hogy pl. ha csak lehet, ne használjunk mozgólépcsőt, vagy ha valamit szeretnénk kérni egy kollégától, akkor keressük fel személyesen a szobájában, ne e-mailt írjunk neki, ne telefonon hívjuk. És ebéd után sétáljunk egyet!