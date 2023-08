Ezért fontos, hogy sose igyál alkoholt éhgyomorra

A How It Actually Works csatorna által közzétett kisfilm részletesen bemutatja az alkohol útját az emésztőrendszerben. Az ital lenyelve lefolyik a nyelőcsövön a gyomorba. „Ha nincs szilárd táplálék a gyomorban, az alkohol nagy része gyorsan átkerül a vékonybélbe, ahol a bélfallal érintkezve könnyen bejut a véráramba. Ilyen módon az elfogyasztott ital teljes alkoholtartalma mintegy 30 percen belül felszívódhat” – derül ki a videóból. Ezzel szemben, ha valaki jóllakottan fogyaszt alkoholt, akkor az az étellel együtt a gyomorban reked, így a felszívódás már sokkal lassabb. Lassabban érezzük a hatását, valamint az véralkoholszint alacsonyabban fog tetőzni is.

„Valójában a zsíros ételek jelenléte a gyomorban jelentősen, akár 50 százalékkal is csökkentheti a véralkohol csúcskoncentrációját ahhoz képest, mintha éhgyomorra innánk” – hangzik el a kisfilmben. Érdemes továbbá megemlíteni, hogy az alkoholfogyasztás növeli a gyomorsavszintet is, ami gyomor- és bélrendszeri fájdalmakhoz vezethet.

Több ezren szóltak már hozzá

Az alig több mint egyperces videót több mint 20 millióan látták a platformon, több ezren pedig kommenteltek is alatta. Sokan megosztották saját személyes anekdotájukat az éhgyomorra történő ivással kapcsolatban. „Egyszer éhgyomorra ittam tequilát, de soha többé! Leestem a lépcsőn, ráestem egy ismeretlen ember asztalára, és kisétáltam az autós forgalomba” – idézi a ladbible.com cikke az egyik felhasználó hozzászólását. Egy másik kommentelő szerint sem érdemes éhgyomorra inni: „a következő napot azzal töltöttem, hogy óránként hánytam.”

Mások viszont egyértelműen félreértik a lényeget. „Oké, szóval igyál alkoholt éhgyomorra, hogy hatásos legyen? Értem” – írja az egyik felhasználó, míg egy másik azzal viccelődik, hogy mostantól csak üres gyomorra fog alkoholt inni, ami a várható következmények tekintetében reméljük, tényleg csak tréfa volt.