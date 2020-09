Az egészségtelen ételek, a mozgáshiány, a túlsúly, mind hozzáárulnak a koleszterinszint emelkedéséhez, ami olyan betegségek kialakulásához vezethet, mint például az érszűkület, a magas vérnyomás, valamint megnöveli a szív-és érrendszeri problémák kialakulásának esélyét.

Amennyiben a koleszterinszint megemelkedik, azért a helytelen táplálkozás is felelőssé tehető, ezért életmódváltással sokat lehet tenni az állapot normalizálása és a szövődmények elkerülése érdekében. Ha az orvos indokoltnak tarja, úgy gyógyszeres kezelésre is szükség lehet.

Üdvözlöm! Segítséget kérnék az alábbiakban. 32 éves anyuka vagyok. Hetek óta fáradékony vagyok, a munkahelyemen, BKV-n is majd elalszom, pedig ez sosem volt rám jellemző. Évek óta alacsony a vérnyomásom, kardiológiára is kértem beutalót az időnként előforduló szív körüli szúrások miatt. IBS-em van, ebből adódik valószínűleg a minden reggeli hasmenésem. Az utóbbi időben a menstruációm sincs rendeben. Izzadékony is lettem. Háziorvosomnak elmondtam a panaszaim, sajnos nemigen foglalkozott velem. Labort kért, amiben a TSH szintem alacsonyabb, mint a minimum érték. Illetve az éhomi cukrom is elég magas, de határértéken belül van. A háziorvosom annyit mondott, hogy rendben van a labor, a pajzsmirigy funkcióban van eltérés, de nem kell még vele foglalkozni. És ennyi. Nem oldotta meg a problémám amiből a tüneteim adódtak, és nem tudom most mit csináljak. Lehet-e pajzsmirigy, vagy egyéb gond lehet.

Köszönöm a választ! Üdv, Viki

Kedves Kérdező! Mivel nem küldte az eddig kapott eredmények, sajnos nehéz valamilyen javaslatot közölni. Kérem az eredményeket. De szeretném mondani, hogy az elégtelen pajzsmirigy okozhat hasonló panaszokat. De ha vérszegény, cukorbeteg...