Betegségeket jelez a gyomorfájás

Mindenki tapasztal élete folyamán valamilyen jellegű gyomorpanaszt. A görcsös, égő vagy éppen tompa fájdalom mögött számos ok állhat.

A szintén gyomorfájással is járó felhasi diszkomfortérzetet okozó diszpepsziát a bélrendszer bármely részének elégtelensége okozhatja, így több különböző tünetet is magában foglal , ezek akár egyszerre jelentkezhetnek, mértékük és intenzitásuk egyénileg eltérő.

Az emésztési zavarok, többek között gyomorégés vagy gyomortáji fájdalom, émelygés, hányinger vagy puffadás formájában jelentkezhetnek. A gyomorégés leginkább a mellkas közepén mutatkozik meg, olykor nem is a gyomorból vagy a patkóbélből ered a panasz, hiszen a nyelőcső gyulladása vagy a gyomorsav nyelőcsőbe történő visszaáramlása is kiválthatja .

Persze, akadnak olyan esetek is, ahol az alapos kivizsgálás sem hoz eredményt, ilyenkor érdemes az ételintoleranciára gondolni, ennek diagnózisa egyszerű vérvétellel is elvégezhető, gluténnal kapcsolatos problémák esetén azonban olykor csak a biopszia ad egyértelmű kórmeghatározást .

Különböző gyulladások (hasnyálmirigy, máj, epehólyag-betegségek), paraziták, baktériumok (például Helicobacter pylori ), vírusok, esetleg bizonyos gyógyszerek (például aszpirin) is okozhatnak gyomorfájdalmakat. A felhasi fájdalom, túlzott alkohol- és ételfogyasztás miatt is kialakulhat .

Kedves Doktornő/Doktor Úr! A panaszaim egy éve kezdődtek, egy antibiotikum kúrát követően, gyakorta megjelenő hasi fájdalommal. Ultrahang és gyomor tükrözést követően azt mondtak, hogy gyulladás, és savam van. Ezt teával és savcsökkentőkkel kezeltették. Nem sokkal ezt követően (lehetséges, hogy számít: stresszes munkakörbe léptem ebben az időszakban) a hasi fájdalmaim kellemesen enyhültek, ámbár inkább csak átvándoroltak alhasi tájékra. Lassan fél éve, olykor erősödő alhasi szúró fájdalmaim vannak, ez legtöbbször inkább diszkomfort érzés, mintsem fájdalom (puffadásszerű, kissé feszítő, szúró, zavaró). Egy második ultrahangos vizsgálat átlagos prosztata cisztát fedett fel, viszont vizeléskor nincsenek fájdalmaim és a vizeletminta laboreredménye sem uralt semmire. (MR-vizsgálatra várok ezzel kapcsolatban, egyéb teendőm egyenlőre nincs.) Ezen felül ez esetben is elmondták, hogy az gyomor, és ha emlékeim nem csalnak, akkor a belek is gyulladtak, valamint a pajzsmirigy enyhén duzzadt. Jelenleg ételallergia tesztre várok. Közérzetem rossz, és az aggodalmamnak tudom be azt is, hogy rányomja bélyegét a mindennapokra, lefáraszt, úgy érzem leszívja az energiámat. (Nem fogyok, normális az étvágyam, és a székletem is viszonylag rendszeres, nem véres - tesztelve.) Várom véleményét tisztelettel. P.Sz.

Kedves P. Sz.! Az antibiotikum tönkretehette a normális bélflóráját, ennek pótlása probiotikummal tanácsos lenne. A refluxos tünetek és a haspuffadás felvetik egy fertőzés, vagy cukor felszívódási zavar lehetőségét. Ha a tünetek 2 héten...