Bélrendszerünk jelzi, ha gond van

Az emésztés egyénenként változó folyamat, amely során szervezetünk az elfogyasztott ételt felhasználható tápanyagokká bontja.

Már a székrekedés meghatározása is problémás: mivel az érintettek nagy része már magát az erőlködést is székrekedésnek tekinti. Ebből is látható, hogy a székrekedésben szenvedők a szorulást a széklettel kapcsolatos egyéni elégedetlenségük alapján fogalmazzák meg. Székrekedésről beszélnek, ha erőlködnek, ha kemény a székletük, ha nehezen tudnak székletet üríteni, ha az egyeseredménytelenek, vagy ha úgy érzik, részben, vagy nem teljesen tudnak székletet üríteni.Ugyanakkor orvosi értelemben a legfőbb kritérium, hogy a megelőző egy évben legalább 12 héten át aA fenti feltételek fennállásakor gyanakodhatunk, hogy székrekedésünk van. Székrekedéshez vezethet a bélmozgások zavara, a székletürítési reflex gyengülése, változások a bél vagy a környező szervek szerkezetében, amelyek akadályozhatják a bélben a béltartalom továbbhaladását a végbél felé. A székrekedéssel együtt járó tünetek igenés nagymértékben függnek a háttérben meghúzódó betegségtől.

Mik a székrekedés jellemző tünetei?

Nagyon kemény, száraz, kis mennyiségű széklet valamint olyan érzés, hogy a végbél nem ürült ki teljesen, a székrekedésben szenvedő betegek többségénél megtalálható. Időnként a betegek teltségérzésről és fájdalomról panaszkodnak, amely akkor csökken, amikor a széklet vagy a gázok távoznak . A hasi feszülés is zavaró tünet, ezt a bélbaktériumok által termelt gázok felszaporodása okozza. A gáz nem tud távozni, mivel a vastagbelet elzárja a széklet.Néhány betegnél szorulásos hasmenés alakul ki, amely akkor jön létre, ha a; ekkor a széklet végül is feloldódik a bélfal által az irritáció következtében kiválasztott nyálkában. A székrekedéses betegeknél jelentkezhet étvágycsökkenés és hányinger, előfordul fejfájás, általános ingerlékenység, rossz hangulat és alvászavar is. A hosszan tartó székrekedés bőrelváltozásokat is okozhat : a bőr sápadt, gyakran sárgás árnyalatú, petyhüdt lesz, elveszti rugalmasságát.