Hibák, amelyek súlyosbíthatják a székrekedést

Napi széklet mellett is kialakulhat szorulás - részletek itt!

Székrekedésről beszélünk, ha valakinek heti háromnál kevesebb alkalommal van csak széklete, mellette pedig gyakran kellemetlen puffadást, fokozott gázképződést, hasi diszkomfortot is tapasztal. A legtöbb esetben a rostszegény táplálkozás, a túl alacsony folyadékbevitel, esetleg a mozgáshiány okozza a székrekedést. Előfordulhat azonban, hogy egy komolyabb betegség, például irritábilis bél szindróma vagy divertikulózis (a vastagbél falának, illetve nyálkahártyájának kiboltosulása, kiöblösödése) áll a háttérben. Éppen ezért, ha a székrekedés két hétnél tovább tart, mindenképpen javasolt felkeresni egy orvost.

Ezeket kerüljük szorulás esetén

Ahhoz, hogy elmúljon a szorulás, bizonyos dolgokat mindenképpen érdemes kerülni. A feldolgozott élelmiszerek például jelentősen súlyosbíthatják a székrekedést. Ezek az ételek gyakran tartalmaznak fruktánokat (egyfajta cukorláncmolekula) is, amelyek megzavarhatják az emésztés természetes folyamatait. Emellett általában nátriumban is gazdagok, a magas sótartalom pedig csökkentheti a széklet víztartalmát.

Ha szorulásunk van, akkor a csokoládéról is le kell mondanunk, mivel ezzel is ronthatunk a helyzeten. Egy kutatás szerint ugyanis a székrekedéssel, illetve az irritábilis bél szindrómával küzdők esetében a csoki súlyosbíthatja a tüneteket. Hogy pontosan miért, arra még keresik a választ a szakemberek, de vélhetően a csokoládéban található tej és koffein lehet a felelős.

Ha szorulásunk van, a csokoládéról is ajánlott lemondani. Fotó: 123rf

A tejtermékekben gazdag étrend is sokaknál okozhat székrekedést, mivel a tej lelassíthatja az emésztést. Ha szorulásunk van, egy ideig ne együnk sajtot, joghurtot és egyéb tejtermékeket, de alapjában véve a legtöbb állati eredetű ételt - például a tojást és a húst - is érdemes elkerülni. Ezek helyett együnk inkább sok gyümölcsöt, zöldséget, hüvelyest, teljes kiőrlésű gabonafélét. Ha pedig mindenképpen tejterméket kívánunk, akkor legyünk mértékletesek, valamint lehetőség szerint válasszunk laktózmentes változatot.

Ha táplálékkiegészítőket szedünk, nem árt, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a kalcium és a vas megzavarhatják a bélrendszer természetes mozgását. Éppen ezért ezeket az ásványi anyagokat inkább táplálkozással vigyük be a szervezetbe - lehetőleg növényi eredetű élelmiszerekkel, mivel ezeknek magas a rosttartalma, így segíthetnek abban, hogy hamarabb elmúljon a szorulás. Sok kalcium van a kelben, a brokkoliban, az édesköményben, az aszalt barackban, a babban és a datolyában is. Vasból pedig tofu, spirulina, fehér bab, spenót, tökmag, lencse és quinoa fogyasztásával vihetünk be elégséges mennyiséget a szervezetünkbe.

A mozgáshiány szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy a székrekedés tartós legyen, így még ha nincs is kedvünk mozogni, a szorulás miatt mindenképpen érdemes erőt venni magunkon. A mozgás segít abban, hogy az emésztőrendszer optimálisan működjön. Nem kell feltétlenül nagyon sokáig vagy nagyon intenzíven sportolnunk, már egy 15-20 perces, tempós séta is megteszi. A séta előnyeiről itt olvashat!

Óvatosan a hashajtóval és a gyógyszerekkel!

Szorulás esetén sokan azonnal valamilyen recept nélkül kapható hashajtóhoz nyúlnak, ami nem feltétlenül jó ötlet. Ha túl gyakran, illetve túl nagy mennyiségben használunk ilyen szereket, akkor valójában épp az ellentétes hatást érjük el. Egy idő után ugyanis a szervezet hozzájuk szokik, és megeshet, hogy hashajtó nélkül már nem is sikerül székletet produkálni - így csak súlyosabbá tesszük az eredeti problémát. Első körben inkább próbálkozzunk a természetes módszerekkel, mint a megnövelt rost- és folyadékbevitel, az aszalt szilva fogyasztása, valamint vezessünk be egy kis extra testmozgást.

Bizonyos receptre felírt gyógyszerek is hajlamosíthatnak szorulásra, éppen ezért, ha valamit felír az orvos, érdemes alaposan átolvasni a mellékelt tájékoztatót. A vérnyomásgyógyszerek például vízhajtó hatásúak, éppen ezért a széklet megkeményedését okozhatják. De ronthatnak a székrekedésen a savlekötők - különösen ha alumíniumot vagy kalciumot tartalmaznak - és az antidepresszánsok is. Ha úgy gondoljuk, hogy a gyógyszerünk okozza a székrekedést, beszéljünk orvosunkkal az esetleges gyógyszerváltási lehetőségekről.

Forrás: care2.com