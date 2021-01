Reflux: több mint kellemetlenség

Gyakran ég a gyomra, savas ízt érez a szájában, esetleg mellkasi fájdalmai is jelentkeznek? Bizony, előfordulhat, hogy Önt is egy terjedőben lévő, civilizációs betegség, a reflux gyötri!

Első reflux-tünetek Egy-egy kiadós ha többször is előfordul, már gyanakodni kell a refluxbetegség kialakulására is.



A nyelőcsőbe került gyomorsav irritálja a nyelőcső nyálkahártyáját, égő fájdalmat idézve elő a gyomorszájnál, sőt, a nyelőcső felsőbb részén és a torokban is. Egy-egy kiadós étkezés után kellemetlen tünetek zavarhatják meg a kellemes jóllakottság érzését: a szájüregbe a gyomorszáj felől savas, maró íz terjed, olykor a lenyelt étel egy kis részének kíséretében. A gyomorszáj, a nyelőcső környékén tompa nyomás, fájdalom jelentkezhet. Ez a jelenség lehet egyszeri, az alkalmi túlevés következménye, de ha többször is előfordul, már gyanakodni kell a refluxbetegség kialakulására is. A "reflux" visszafolyást jelent, a gyomortartalom, illetve az étkezés után bővebben termelődő gyomorsav egy részének a nyelőcsőbe való feljutására utal. A gyomorszájnak alaphelyzetben ugyan zárva kellene lennie, de a túltelített, feszülő gyomor, vagy egy, azt összenyomó mozdulat, stressz okozta görcs, stb. miatt a záróizom megnyílhat.

A rexlux, mint civilizációs betegség egyre csak terjed

A helyzet fokozódhat...

A refluxos tünetek okai az életmódban keresendők: az esetek többségében a rendszertelen étkezés, a kiegyensúlyozatlan táplálkozás áll a hátterében. A tünetek erősödését, a gyomorsav bővebb termelődését, illetve a gyomorszáj rosszabb zárását okozza például az alkalmi "nagyevés", vagyis az egyszerre nagy mennyiségű étel fogyasztása, a dohányzás, a zsíros, fűszeres, illetve a finomított lisztet, cukrot, savakat tartalmazó ételek, az élvezeti szerek (alkohol, kávé, tea, csokoládé).

túlsúly, különösen az alma típusú, hasi elhízás, a túl szűk, a gyomrot összenyomó ruházat, a késői dús vacsorák is az okok közt vannak. Sajátos módon bizonyos sporttevékenységek (a kerékpározás, a súlyemelés, a birkózás, az evezés, a kajak-kenu) is okozhatnak



Vannak olyan gyógyszerek (például a szalicilátok), amelyek a gyomor nyálkahártyáját irritálva növelik a gyomorsav termelődését, egyes nyugtatók pedig a gyomorszájat elzáró izom elernyesztésével járulnak hozzá a reflux-jellegű tünetek kialakulásához. Minden olyan körülmény elősegíti a reflux jelentkezését, ami a hasűri nyomást fokozza, így például a sajnálatosan népbetegséggé vált túlsúly, különösen az alma típusú, hasi elhízás, a túl szűk, a gyomrot összenyomó ruházat, a késői dús vacsorák is az okok közt vannak. Sajátos módon bizonyos sporttevékenységek (a kerékpározás, a súlyemelés, a birkózás, az evezés, a kajak-kenu) is okozhatnak reflux jellegű tüneteket.

7 fontos tanács gyomorégés, reflux ellen A patikákban árult savkötők és receptre kapható gyógyszerek a legtöbbet használt megoldások a refluxbetegség kezelésében. Az eredményes kezeléshez azonban mindenképpen szükségesek az életmódbeli változtatások is.

Betegséggé erősödő kellemetlenség A fenti tünetek jelentősen rontják az érintettek mindennapi komfortérzését, de ez csak a kisebbik baj. Ennél sokkal fontosabb probléma, hogy



A mellkasi fájdalom, nyomásérzet például lehet akár szívinfarktus jele is, az állandósult rekedtség, köhögés utalhat asztmaszerű légúti elváltozásokra is. Tisztában kell lenni azzal, hogy ez a tünetegyüttes csak úgy magától, szakszerű segítség, életmódváltás, gyógyszer nélkül nem múlik el, sőt, elhanyagolva súlyos következményei lehetnek. Sokan azzal legyintenek a tünetekre, hogy mindez a korral vagy a stresszes életvitellel együtt jár. Ők ráadásul azt is veszélyeztetik, hogy esetleg valami egyéb betegségüket nem ismerik fel, hiszen a tünetek nemegyszer összetéveszthetőek más, szív- és érrendszeri vagy légúti betegségek megjelenési módjaival. A fenti tünetek jelentősen rontják az érintettek mindennapi komfortérzését, de ez csak a kisebbik baj. Ennél sokkal fontosabb probléma, hogy hosszabb távon többféle betegség alakulhat ki belőle. A tápcsatorna felső részébe jutó gyomorsav maradandó károsodást okozhat: tönkreteszi a fogzománcot, a nyelőcső alsó részének nyálkahártyáján pedig a savas felmaródás idült gyulladást, hegesedést, olykor szűkületet vagy vérzést is okozhat, amelyből akár rákos elváltozás is kialakulhat.

Társulhat más betegségekhez Vannak olyan betegségek, amelyek gyakran együtt jelennek meg a refluxszal: így például sok asztmás beteg szenved ilyen tünetektől is. A kutatók feltételezik, hogy az esetek egy részében a reflux alakul ki előbb: a nyelőcsőbe feljutó gyomortartalom, sav irritációja meggyengíti az immunrendszert, és immunválaszt indít el, amelynek során asztmás megbetegedés is elkezdődhet. Másrészt a görcsös köhögés esetenként is megnöveli a hasűri nyomást, amely szintén a gyomorszáj kinyílásához vezet.

Bármelyik életkorban jelentkezhet Gondolná, hogy a sírós, étvágytalan, sokat "bukó" csecsemő esetében is ugyanezt a betegséget, illetve annak korai formáját találhatjuk? Ezért lényeges, hogy minden evés után gondosan meg kell "büfiztetni" a babát, hogy a szopáskor lenyelt levegő eltávozhasson, ne irritálja az ebben az életkorban egyébként is lazább gyomorszájat.

Az iskolás gyerekek életmódja manapság az irodákban dolgozó felnőttekéhez hasonlít, így nem meglepő, hogy egyre több közöttük is a refluxbeteg. A várandós kismamáknál a méhben növekvő magzat foglal el egyre nagyobb teret és nyomja fel a gyomrot, megrövidítve ezzel a gyomorszájat záró izmot, refluxos tüneteket okozva. Legújabban pedig arra jöttek rá a kutatók, hogy a legidősebbek rettegett tüdőgyulladásai hátterében is nemegyszer áll a refluxbetegség, illetve a miatta meggyengült immunrendszer.