Gasztroparézis: mit tehetünk ellene?

A gasztroparézis azt jelöli, hogy a gyomor, miután elvégezte a feladatát, nem húzódik össze és nem továbbítja az elfogyasztott és feldolgozott ételt a bélrendszerbe. Előfordulhat az is, hogy az összehúzódások gyengék, ritkák, de az is, hogy egyáltalán nem történik meg az étel továbbítása. Mindkét esetben az okozza a legnagyobb problémát, hogy az étel abnormálisan hosszú időt tölt a gyomorban.

A gasztroparézis tünetei között találjuk az állandó, krónikus hányingert és hányást, a hasi fájdalmakat, és a furcsa teltségérzetet, mely már néhány falat elfogyasztása után jelentkezik. Ezek a leggyakoribb tünetek, de egyéb jelek is figyelmeztethetnek a betegségre, például a gyomorégés, az étvágytalanság, a fogyás és alultápláltság, illetve a tápanyaghiányos állapotok, a fokozott éjszakai verejtékezés, az izomgyengeség és a szívdobogásérzés.

A gasztroparézis gyakran alakul ki cukorbetegség szövődményeként. A gyomor működését, összehúzódásait ugyanis az úgynevezett bolygóideg irányítja, és a diabéteszre jellemző magasvércukorszintzavarhatja ennek működését, sőt hosszú távon súlyosan károsíthatja is. A gasztroparézis az étkezési zavarokban, például anorexiában vagy bulimiában szenvedőknél is előfordulhat. Más esetekben műtétek, gyógyszerek, vitaminhiány, fertőzések vagy éppen a komoly dohányos múlt is állhat a betegség hátterében. A gasztroparézis leginkább a nőket érinti.

A gasztroparézissal mindenképpen forduljunk orvoshoz, mert a betegség súlyos következményekkel járhat együtt, például kiszáradással, alultápláltsággal, vércukorproblémákkal, állandó fáradékonysággal. A gyomorban maradó, félig emésztett ételek bakteriális fertőzéseket is okozhatnak. Néhány egyszerűbb módszerrel azonban otthon is enyhíthetjük a kellemetlen tüneteket.

Az aloe vera segíti az emésztést, nyugtató és irritáció-csökkentő, segít megszabadulni a hasfájástól és a puffadástól. Igyunk meg reggelente egy pohár aloe vera levet éhgyomorra, hogy "beindítsuk" az emésztést, de aloe verából készült italt minden étkezés előtt is fogyaszthatunk. Az ital elkészítéséhez turmixgépben keverjünk össze egy evőkanál aloe vera zselét 2 deci vízzel.

Az almaecetről kutatás is bizonyította, hogy hatékony, természetes ellenszere lehet a gasztroparézisnek. Enyhíti a hasi fájdalmakat, a gyomorégést, a puffadást, emellett segíti az emésztést és a méregtelenítési folyamatokat is. Egyszerűen keverjünk el egy teáskanál almaecetet egy pohár langyos vízben, majd igyuk meg 20 perccel az étkezések előtt.

A gasztroparézis kialakulása nagyban összefügg az idegrendszer egészségével, ezért minden olyan dolog, mely az idegek működését támogatja, a gasztroparézis tüneteit is csökkentheti. Ezek közé tartozik például a D-vitamin, ezért érdemes növelni a D-vitamin bevitelét (különösen a téli hónapokban, amikor kevesebb napfény éri a bőrünket).

Az étrendünket is érdemes egy kicsit átalakítani, hogy a tünetek csökkenjenek. Együnk többször, kisebb adagokat, és legalább két órát várjunk az étkezések között. Részesítsük előnyben a folyékony ételeket, például a leveseket, turmixokat, gyümölcs- és zöldségleveket, ezek ugyanis könnyebben tudnak távozni a gyomorból. Minden olyan ételt kerüljünk, amely nehezen emészthető, ezek közé tartoznak például a túl fűszeres fogások, a magas zsír-, illetve rosttartalmú ételek és a tejtermékek. A zsíros ételek egyébként sem tesznek jót, hiszen tovább lassíthatják a gyomor ürülésének folyamatát.