A legegészségesebb teafajták

Napi négy-öt csésze tea rendszeres elfogyasztásának már rövid idő után érezni lehet az áldásos hatásait. Reggelente a legjobb fekete teával kezdeni a napot, amely koffeintartalma miatt a kávé méltó vetélytársa lehet, segít felébredni, emellett pedig védi a szívet és az ereket is.

Délelőtt jó ötlet lehet egy csésze oolongot elkortyolgatni, ami termogén jellege miatt bizonyítottan zsírégető hatású. Ezt a teafajtát fél-egy órával edzés előtt is érdemes kortyolgatni, mert hatékonyabb lesz tőle a mozgás.

A zöld tea is rendkívül egészséges. Amellett, hogy tele van antioxidánsokkal, és segít a zsírégetésben (különösen a hasi zsírpárnák ellen hatásos), serkenti a kollagén termelődését, így csökkenti a ráncosodást, és feszes, életteli lesz a bőrünk, ha rendszeresen isszuk. Egy kis citromot is tehetünk bele, így még hatásosabb.

Egy ital, ami egyesíti magában a feketekávé élénkítő hatását, a limonádé C-vitamin tartalmát, az energiaitalok frissítő erejét, afogyókúrakiegészítők anyagcsere-serkentését, többféle kozmetikum szépítő varázslatát. Kell több érv a zöld tea mellett?

Fehér teát is érdemes gyakran inni, például némi goji bogyóval ízesítve, mert remekül tisztítja a májat és a veséket, és,akárcsak a zöld tea, a ráncok ellen is bevethető. Ízesíthetjük jázminnal és rózsaszirmokkal vagy rózsavízzel, nem csak finom, de az illata is mindkettőnek isteni.

Estefelé már érdemes inkább gyógynövényekből készült teákat, főzeteket inni, amikben kevés, vagy egyáltalán nincs koffein, hogy ne zavarjunk be a cirkadián ritmusunkba. A tulsiból, vagyis szent bazsalikomból készült tea például az egyik legjobb stresszoldó és nyugtató, ami lecsendesíti az idegrendszert elalvás előtt.

