A gluténérzékenység meglepő tünetei

A gluténérzékenység meglepően gyakori, és sokféle tünet formájában jelentkezhet. Ezt a betegséget (bár a tüneteik igen hasonlóak) nem szabad összetéveszteni a coelikáliával, vagyis a gluténnel kapcsolatos autoimmun betegséggel.

A gluténérzékenység bőrtünetekként is jelentkezhet , például pattanások, ekcéma, keratosis pilaris, psoriasis vagy súlyos bőrszárazság formájában. A glutén ugyanis mikroszkopikus gyulladásokat okozhat a szervezetben, így a bőrünkben is. Ezeket a gyulladások kiütéseket, viszketést, égő érzést, kipirosodást, a keratin túltermelődést okozhatják. A felszívódási problémák is a bőrtünetek súlyosabbá válását okozhatják.A gluténre adott fokozott reakció. A glutén fogyasztása után fellépő fokozott immunreakció ugyanis azokra a vegyületekre is hatással van, melyek az egészséges fogzománcért felelősek. A gluténérzékenységnek tehát a tünete lehet például