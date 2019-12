Meglepő kutatás a párok hasonlóságáról

Rejtélyes hasonlóság?

A párok 76 százalékánál, ha az egyiküknek az ideálishoz képest gyengébb volt a szív- és érrendszer egészségi állapota, akkor a másiknál is hasonló volt a helyzet. A megvizsgált párok 92 százalékában mindketten egészségtelenül táplálkoztak, és a párok több mint fele nem mozgott eleget. A dohányzás volt az egyetlen olyan kategória, amelyben az egészségeshez közelített a legtöbb pár: 88 százaléka a pároknak nem dohányzott. Összességében a párok 4 százalékának volt ideális a szív- és érrendszer egészségi állapota.

Az előzetes kutatási eredményeket az Amerikai Szív Egyesület philadelphiai ülésszakán mutatták be november közepén.

A kutatás egyik elemzője, Dov Shiffman, a Quest Diagnostics tudományos főmunkatársa azt mondta, hogy ezek a kutatási eredmények ráterelhetik a figyelmet az szív egészségi állapotának javítására.

Egyedül nem megy?

"Azt reméljük, hogy ezzel kiválthatjuk a ketten egymásért hatást" - fogalmazott, majd folytatta: "ha a pár egyik tagját megnyerjük, akkor a pár mindkét tagjára képesek leszünk hatni." Shiffman elmondta, hogy egy korábbi kutatásban kimutatták, hogy az emberek hasonlósági alapon választanak párt maguknak - és ez persze egyáltalán nem meglepő.

A párok szív- érrendszeri egészsége az éves alatt összehangolódik. Fotó: iStock

"Valójában olyan emberrel házasodunk össze, aki sok jellemvonásban hasonlít hozzánk. A háztartásukat egymással megosztó emberek sok olyan hatásnak vannak kitéve, amely az egészségi állapotukra is hatással van. Ebben a kutatásban az az újdonság, hogy "ennyire pontos és jelentős mennyiségű adattal és méréssel tudtuk mindezt alátámasztani" - mondta az elemző.

A kutatók 5 634 pár egészségügyi adatait és laboreredményeit vizsgálták 5 éven keresztül. A kutatók feltérképezték a párok hét különböző szív- és érrendszeri kockázati tényezőjét (dohányzás, testmozgás, testtömegindex, vérnyomás, összkoleszterinszint és éhgyomorra mért vércukorszint), és ez alapján az általános szív- és érrendszeri egészségi állapotukat.

Kisebb kutatások már valószínűsítették, hogy a párok egészsége összehangolódik. De ennek az új kutatásnak nemzeti merítése volt - az Egyesült Államok mind az 50 tagállamában jelen lévő Quest Diagnostics alkalmazottainak szervezett wellnessprogramban részt vevőktől gyűjtötték az adatokat - tehát a kutatás a földrajzi és az etnikai korlátokon is átlépett. Shiffman elmondta, hogy a kutatási eredmények arra is rámutattak, hogy a párok tagjai az idő múlásával nem fognak jobban vagy kevésbé hasonlítani egymásra.

Kis közösség - nagy eredmény!

A tanulmányba bevonták Dr. Michelle A. Albertet is, aki a San Franciscói Kaliforniai Egyetem professzora, szerinte annak ellenére, hogy a fókusz a párokra irányult, az eredmények valószínűleg azt is megmutatják, hogy a családokban és a kis közösségekben milyen hasonlóságok fordulnak elő legalább az étkezés és a testmozgás terén. "Mivel tudjuk, hogy ha egy valaki dohányzik egy háztartásban vagy egy társaságban, akkor az valószínűsíti, hogy mások is dohányozni fognak", és az étrendet pedig a teljes közösség szocioökonomikus állapota befolyásolja.

Ez a kutatás is megerősítette, hogy a párok könnyen tudják egymást pozitív irányba befolyásolni. Ha például a család egyik tagja szívesen fut, akkor nagy valószínűséggel könnyebb lesz a másik tag számára is vonzóvá tenni a futást. Ha az egyik tag egészséges ételeket főz, akkor nyilvánvaló, hogy a másik személy is egészségesen fog étkezni. Együtt járhatnak szűrésekre és orvosi felülvizsgálatokra, figyelmeztethetik egymást arra, hogy ne felejtsék el bevenni a gyógyszereiket.