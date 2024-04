Öt tanács, amellyel frissen tarthatod az agyadat

A Semmelweis Egyetem cikksorozata különböző területeket képviselő szakembereket faggat arról, hogy melyek azok a lépések, amelyekkel a legtöbbet teheted az egészségedért. A sorozat új részében dr. Nagy Zoltán, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika professor emeritusa adott tanácsokat az agy frissességének megőrzéséhez.

Néhány egyszerű szabályt betartva nagyon is sokat tehetsz azért, hogy agyad minél tovább a lehető legjobban működjön. Fotó: Getty Images

Mozogj rendszeresen, időskorban is!

Az egészséges agyhoz elengedhetetlen a jó vérkeringés, ha ugyanis csökken az agy vérellátottsága, az számos problémához vezethet. A mentális fáradtság, a szédülés és a gyakori fejfájás egyaránt arra figyelmeztethet, hogy nem megfelelő vérellátás.

Mérsékeld a stresszt!

A stressz az egész szervezetre káros hatással van, ennek tudtában pedig talán nem is olyan meglepő, hogy az agy teljesítményét is negatívan befolyásolja. Érdemes tehát megtanulni olyan technikákat – például meditációt, légzőgyakorlatokat vagy jógamozdulatokat –, amelyek segíthetnek a feszültség levezetésében. A fizikai aktivitásnak egyébként önmagában is stresszoldó hatása van.

Fogyassz agyserkentő ételeket!

Agyad egészségéért a mediterrán étrend követésével is sokat tehetsz. Részesítsd előnyben a zöldségeket, a gyümölcsöket, a halakat, az olajos magvakat és a teljes kiőrlésű gabonákat, ezzel párhuzamosan pedig csökkentsd a cukor és a telített zsírok fogyasztását. Ügyelj továbbá a megfelelő folyadékbevitelre is, mérsékeld az alkohol és a koffein bevitelét, a dohányzást pedig mielőbb hagyd abba.

Legyen ingergazdag a környezeted, törekedj a szellemi aktivitás megőrzésére!

„A minket körülvevő kapcsolati háló, a családtagjainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel fenntartott kapcsolatok alapvetően határozzák meg testi-lelki jóllétünket minden életkorban. Időskorban a szociális izoláció szellemi hanyatláshoz vezet. Érdemes mindent megtenni azért, hogy akár a rádió, televízió vagy az internet segítségével lépést tartsunk a világ eseményeivel, és kapcsolatban maradjunk rokonainkkal, ismerőseinkkel” – olvasható a Semmelweis Egyetem cikkében.

Ne higgy a „csodaszerekben”!

Ahhoz, hogy megőrizd agyad egészségét, valamint a szellemi frissességedet, életstratégia-váltásra van szükség. A szellemi hanyatlás, a demencia vagy az Alzheimer-kór megelőzése vagy lassítása tehát csak átfogó folyamatként valósítható meg, nem elég csupán egy új vitaminkészítményt szedni, vagy egy-egy új szokást/ételt bevezetni.

A jó gyakorlatokat idejekorán elsajátítva könnyen megőrizhetjük agyunk egészségét” – emelte ki a szakértő.