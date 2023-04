Kis tiniknek hirdeti a TikTok: a szex menő

A TikTok tizenéves gyerekek számára teszi menővé a korai szexuális életet, ráadásul úgy alakítja a normát, hogy számukra az erotikus megjelenés álljon a középpontban. Bár a tinédzserek körében népszerű közösségi oldal tett ugyan lépéseket, hogy megfékezze a trendet, de ez könnyedén kijátszható, és néha a szülők közreműködésével készülnek a legbotrányosabb tartalmak – írja az rtl.hu.

Egyre több gyerek használja, ellenőrizetlenül. Fotó: Getty Images

Szexuális ragadozók áldozataivá válhatnak

Rosalie Arritola mindössze 11 éves volt, amikor első videóját feltette a YouTube-ra. Később a TikTokra kezdett tartalmakat gyártani „Jenny Popach” néven, és hamarosan olyan megosztó személlyé vált a közösségi médiában, hogy mire 15 éves lett, már többször korlátozták a fiókját. Ő az egyik első fiatalkorú tartalomgyártó, aki komolyan elgondolkodtatta a TikTok menedzsmentjét a cenzúra kérdését illetően. A most 17 éves lány még mindig ontja a videókat, azt azonban senki sem tudja, hogy több mint hétmillió követője és számtalan „rajongója” között vajon hányan vannak azok a szexuális ragadozók, aki nem a tizenéves kislányt látják benne, vagy épp túlságosan is azt. Elsőre talán azt gondolhatnánk, ez a kislány valószínűleg mindenfajta felnőtt felügyelet nélkül tölti fel a tartalmait, hiszen ha a szülei odafigyelnének rá, biztosan nem engednék ki a provokatív videókat. Rosalie szülei azonban nagyon is valóságosak: olyannyira, hogy nem egyszer szerepeltek kislányuk mellett.

Korábbi cikkünkben beszámoltunk már arról is, hogy a TikTok használata a fiatalok egy részénél súlyos zavart okozhat.

Szinte lehetetlen korlátozni

A TikTok menedzsmentje maga hozta azt a döntést a közelmúltban, hogy napi egy órára korlátozza a 18 év alatti felhasználók idejét, ám egy olyan applikáción, ahol senki nem tartatja be a regisztrációs korhatárt, ez valójában kivitelezhetetlen. Steigervald Krisztián generációkutató úgy véli, a TikTok profitorientált vállalkozás, így felesleges azt gondolni, hogy ha egy 13 éves kislány hozza a hasznot, akkor az általa gyártott vagy róla szóló tartalmakat bármilyen szempont alapján letiltja majd az alkalmazás. Tíz-tizenöt évvel ezelőtt ha egy gyerek az átlagtól eltérően öltözködött, azt mondtuk rá, hogy felnőttesen viselkedik, vagy koravén. Soha nem mondtuk azt, hogy szexuálisan túlfűtött vagy erotikus. Ma azonban a TikTok és a felnőtt társadalom egy része is ráerősít arra, hogy vonzó, ha egy tizenéves gyerek hiányos ruhában, szexuálisan túlfűtötten táncol – fogalmazott a szakértő az rtl.hu-nak.

Az Ifjúságkutató Intézet felmérése alapján a TikTok használata Magyarországon a legfiatalabbak körében a legmagasabb: a 12-15 éves korosztályban nagyjából 10 százalékponttal magasabb, mint a 25 éves korosztályban, így mondhatjuk, hogy egyre inkább a fiatalok platformja lesz. A korábbi évekhez képest sokkal népszerűbb lett a felület: a TikTokot a 15-19 évesek több mint négyötöde (82 százalék) veszi igénybe.

Fontos tudni, hogy az interneten keresgélő szexuális ragadozók gyakran kortársnak adják ki magukat, hamis profillal dolgoznak. Sok esetben pedig a fiatal a serdülőkori lázadás részeként megy bele olyan tartalmak készítésébe, amellyel akár a prostitúció irányába is elmehet, vagy zsarolhatóvá válik.

Már a kisbabák is célponttá váltak

Nemrég újabb, aggasztó jelenség indult útjára a TikTokon: a kisbabák, kisgyerekek mutogatása. Az egyik leghíresebb anya-lánya páros Jacquelyn és kislánya, Wren Eleanor. Az édesanya akkor kezdett tartalmakat felölteni fiókjába, amikor kislánya még csak hároméves volt. A mindennapi rutinjukat és kislánya cukiságát akarta megmutatni, mára több mint 17 millióan követik őket, de nagyon sokan aggodalmukat fejezik ki az édesanya tevékenységét nézve. A TikTok felületén ugyanis ellenőrizni lehet, hogy hányan mentettek kedvencnek egy adott videót, és sokaknak igencsak gyanús, hogy egy látszólag ártatlan tartalmat, amikor az angyalarcú kislány pelenkában ül, kádban fürdik, vagy épp hotdogot, uborkát vagy banánt eszik, miért mentik le több százezren.

Tibenszky Móni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája alapítója úgy gondolja, szülői és társadalmi felelősség egyaránt, hogy ilyen tartalmak ne kerülhessenek ki az internetre. Véleménye szerint a figyelem- és az érzelemhiány miatt csúsznak meg a gyerekek, akik ennyire kétes tartalmakat gyártanak magukról, amikor pedig ezt a szülő maga teszi, sokkal súlyosabb a probléma. Amikor nagyon sok lájkot és visszajelzést kap valaki, sokszor akár teljesen aberrált tartalmakra, akkor azért megy tovább, mert még több figyelmet és érzelmet szeretne kapni. Ezek deficitje főként a családban keletkezik, bizonyos életkorig elsősorban a szülők feladata lenne, hogy szeretetet, figyelmet és egy érzelmi narratívát adjanak a gyerekeknek, hogy majd tinédzserkorban ne csússzanak ennyire félre.

Minden tartalomra kapott visszajelzés dopamintermelő képességű. Ez a fajta dopaminbomba a generációkutató szerint új keletű jelenség, ami a 2000-es évek előtt egyáltalán nem volt jellemző az emberiségre. Amint érkeznek a visszajelzések, egyre jobban meg akarunk nekik felelni. Sajnos a gyermekéről tartalmakat megosztó szülő is függővé válik a dopaminbombától, így hajlamos lesz szélsőséges irányba is elmenni, hogy minél több visszajelzést vagy akár pénzt is tudjon belőle szerezni.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!