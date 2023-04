Az érintés 4 fantasztikus hatása

Az érintés alapvető emberi szükséglet, befolyásolja az agy fejlődését, de segít bennünket a kötődés kialakításában és a fontos társas kapcsolatok kiépítésében, emellett az egészséget és a jó közérzetet is erősíti – írja a MedicalXPress.

Az ölelés csökkentheti a stresszt

Akár egy rövid szorítás, akár egy hosszú ölelés segíthet a stressz csökkentésében. A kutatások ráadásul azt is igazolták, hogy mind a másoktól kapott, mind a saját magunknak adott önölelések csökkenthetik a szervezet kortizolszintjét (ezt gyakran stresszhormonnak is nevezik) egy stresszes élmény után. Ez azért is fontos, mert a hosszú távú stressznek rendkívül káros egészségügyi hatásai lehetnek. Ilyen például a krónikus gyulladás, amely az embereket a szív- és érrendszeri betegségek és a rák nagyobb kockázatának teszi ki. Ám a kutatások eredményei szerint amikor az emberek gyakrabban ölelgették szeretteiket, az a krónikus gyulladás markereinek csökkenéséhez vezetett, akár már két hét elteltével is. Az ölelés előnyei azonban nem állnak meg itt. A rendszeres ölelésről azt is kimutatták, hogy még a vérnyomást is képes csökkenteni.

A simogatás fájdalomcsökkentő

A gyengéd érintés vagy simogatás nem csak megnyugtat, hanem a fájdalmat is képes csökkenteni. Az érintés fájdalomcsökkentő hatása a bőrben található idegrostokkal van összefüggésben. Jelenleg is zajlanak erre irányuló kutatások, amelyek során a gyengéd simogatást a krónikus fájdalom kezelésére alkalmazzák, ám egyelőre az eredmények vegyesek. Ennek oka, hogy az erősebb krónikus fájdalom megváltoztathatja: a gyengéd simogatást mennyire érezzük kellemesnek.

A kézfogás segít legyőzni a félelmet és a szorongást. Fotó: Getty Images

A kézfogás segít a szorongás ellen

Egy közelmúltban végzett vizsgálat szerint azok a férfiak, akik biopsziás vizsgálat közben fogták egy rokonuk vagy ápolójuk kezét, kevesebb szorongásról és fájdalomról számoltak be, mint azok, akik nem. Más kutatások azt is megállapították, hogy a szürkehályogműtét során a nővér kezének fogása csökkentette a betegek önbevallás szerinti szorongásérzetét és az adrenalinszintet (a szorongás fiziológiai markere). Házaspárokkal végzett vizsgálatok pedig azt találták, hogy a félelmetes helyzetek során (itt konkrétan azt lengették be nekik, hogy enyhe áramütést kaphatnak) a kézfogás csökkentheti a szorongással kapcsolatos agyi aktivitást. Ez attól függetlenül is igaznak bizonyult, hogy a résztvevő a párja vagy egy vadidegen kezét fogta.

A masszázs előnyei

A masszázs szinte az egész világon közkedvelt, számos előnyét bizonyították már. Amellett, hogy csökkenti a stresszt, enyhíti a fájdalmat és fokozza a relaxációt is, vagyis segít kiszakadni a mókuskerékből. A masszázs előnyei a paraszimpatikus idegrendszeri aktivitásban bekövetkező változásoknak köszönhető. A paraszimpatikus idegrendszer a stressz hatásainak ellensúlyozásával segít megnyugtatni a szervezetet. A masszázs során a bőrre gyakorolt mérsékelt nyomás alkalmazása támogathatja ezt a folyamatot, segítve a test számos különböző rendszerének szabályozását és ellazítását. Fontos, hogy nem csak a masszázst kapó személy profitál ebből. Párokkal végzett kutatások ugyanis kimutatták: a masszázs mindkét félre kedvező hatású.

