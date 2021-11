A C-vitamin léleksimogatásra is kiváló

A C-vitamin az egyik legcsodálatosabb vitamin, felhasználási területe nagyon széles.

A szervezet C-vitamin-igénye növekedik szellemi igénybevétel, stressz, dohányzás hatására . Ha tehát egy egyetemista vizsgára készül, vagy valaki munkát keres és állásinterjúkra jár, akkor fokozott szellemi igénybevételnek van kitéve, a rajta lévő nyomás stresszt okoz, és ha az illető még dohányzik is, akkor a szokásos C-vitamin-bevitel többszörösére lenne szükség ahhoz, hogy megőrizze immunrendszere jó állapotát.Az amerikai Perspectives on Psychological Science című lapban Janice K. Kiecolt-Glaser számolt be arról, hogy akik nagy stresszben élnek, azok gyengébb immunválaszt produkálnak a védőoltásokra , és járványok idején is nagyobb eséllyel és súlyosabban betegszenek meg. A stressz akadályozza a sebgyógyulást, illetve serkenti a gyulladáskeltő anyagok felszabadulását. Vizsgaidőszakban, stressz hatására gyakoribbá válnak a fertőzéses, lázas betegségek - mivel az immunrendszer hatékonysága csökken. Ezért fontos tehát, hogy támogassuk az immunrendszert C-vitaminnal.

Az lenne a kérdésem, hogy kb. 4 éve szedek fogamzásgátlót, és minden vasárnap szokott megjönni, tehát most vasárnap is meg fog. Még szerdáig szedem a gyógyszert, viszont már tegnap és ma is volt barnás színű folyásféle, mintha megakarna jönni. Hasam nem fáj meg semmi, a gyógyszert is rendesen szedem, mindig egy időben, nem hagytam ki szemet, max. 1-t az elmúlt 3 hónapban, de akkor is 12 órán belül pótoltam, vagyis 1-2 órán belül. Nem szedtem antibiotikumot, csak C- és E-vitamint, de azt is napközben, hogy a gyógyszerrel ne együtt, mert azt este veszem be. Szóval nem nagyon tudom ezt mire vélni, lehet baj?

Tisztelt Asszonyom! A feleslegben szedett C-vitamin is gátolja a tabletták hatását, mert a CYP3A4 enzim felgyorsításával fokozza a nemi hormonok lebomlását. Amennyiben a C-vitamin elhagyása sem segítene, erősebb ösztrogénhatású tablett...