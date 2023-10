A karácsonyi stresszt most tudod megelőzni

Világszerte rengetegen küzdenek pénzügyi nehézségekkel, amiben a karácsony és az ahhoz kötődő ajándékvásárlás egy újabb megterhelő alkalomként jelentkezik minden évben – írja a PsychologyToday oldalán megjelent cikkében Cathrine Jansson-Boyd, a brit Angliai Ruskin Egyetem fogyasztói pszichológiára szakosodott kutatója. A GKI Digital egy 2021-es felmérése szerint a magyar háztartások átlagosan több mint 60 ezer forintot szántak akkor szeretteik megajándékozására, míg a Publicus Intézet tavaly arra az eredményre jutott, hogy áltagosan 83 ezer forintot költöttünk a 2022-es ünnepi szezonban tárgyakra, élményekre, illetve egyéb, pénzért vehető ajándékokra. Bár az elmúlt időszakban elszabaduló infláció várható hatásait egyelőre nehéz lenne megbecsülni, valószínűsíthető, hogy a legtöbben idén is több tízezer forintot hagynak majd a kasszáknál annak érdekében, hogy legyen mit becsomagolva a fa alá tenni karácsonykor.

Nincs kőbe vésve, hogy az ajándékokat csak a karácsonyi előtti héten szabad megvenni. Fotó: Getty Images

„Ilyen megdöbbentő számadatok láttán nem nehéz megérteni, ha vannak, akik egyelőre még nem várják a karácsonyt. Azok számára azonban, akik szűkös költségvetésből gazdálkodnak, a korai karácsonyi vásárlás valójában hasznos lehet, hiszen lehetővé teszi, hogy kiadásaikat jobban elosszák időben” – mutat rá Jansson-Boyd. Amerikai felmérésekre hivatkozva hozzáteszi, az emberek 60 százaléka alig egy héttel az ünnep előtt szerzi be csupán az ajándékokat. Ennél fogva persze az ezzel kapcsolatos költségek is mind ugyanazt a hónapot terhelik majd meg, akár arra sarkallva az embereket, hogy hitelkártyával vagy hitelfelvétellel vásároljanak. Ha már az év korábbi részében elkezdjük összegyűjteni a szeretteinknek szánt meglepetéseket, úgy büdzsénket is jobban beoszthatjuk.

A pszichológus arra is felhívja a figyelmet, hogy az utolsó pillanatra hagyott ajándékvásárlás érthetően nagy stresszt jelent. Így aztán hamar bele is fáradhatunk az egészbe. Csakhogy ezt érdemes elkerülni, mert ismert tendencia, hogy a negatív érzelmek hatására a vásárlók hajlamosak lehetnek többet költeni.

Szánd rá az időt, amíg lehet

Most még messze van karácsony, így aztán nincs rajtunk időkényszer sem. Főként, mivel a kereskedők saját érdeke, hogy bőséges készletet készítsenek be mindenből, mire elindul az ünnepi szezon, azaz nem maradunk le semmiről. Ez azt jelenti, hogy ha rászánjuk az időt, bőven lesz lehetőségünk összehasonlítani a különböző boltok árait, biztosítva, hogy a lehető legkevesebbet fizessük a kiszemelt termékekért.

Persze nem ez az egyetlen érv amellett, hogy ne rohanjunk semmivel. Ha csak pár másodpercet is hagyunk magunknak arra, hogy megfontoljunk egy vásárlást, az is elég, hogy olyan döntést hozzunk, amelyet később sem bánunk meg. Minél jobban elnyújtjuk időben a döntéshozatalt, agyunknak annál több lehetősége van az információgyűjtésre. „Ez segíti agyunkat abban, hogy figyelmünket arra fordítsa, ami valóban fontos, kizárva a felesleges információkat, mint amilyenek akár az online bannerek és a bolti felhívások, amelyek csak megzavarják a vásárlókat” – mondja Jansson-Boyd.

Húzd meg a határt

A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy fontos tudatosan előre meghatározni egy keretösszeget, amelyet kifejezetten az ajándékvásárlásra szánunk. Mindegy, hogy az egy havi keret vagy a teljes karácsonyra fordítható összeg. A lényeg, hogy ne lépjük túl, függetlenül attól, hogy milyen csábító ajánlatokkal találkozunk. Bár az újabb trendekkel szembemegy, azonban ezt segíti az is, ha amikor csak lehetséges, nem kártyával, hanem készpénzzel vesszük meg az ajándékba szánt termékeket, szolgálatásokat. A kártyahasználat ugyanis megnehezíti kiadásaink súlyának valós érzékelését.

Boltban vásárolva azt is érdemes észben tartani, hogy az emberek nagyobb valószínűséggel vásárolnak meg, sőt akár többet is hajlandóak fizetni olyan árukért, amelyeket a saját kezükbe fogtak előtte. Ezt a pszichológiai csapdát legegyszerűbben úgy lehet elkerülni, ha tartjuk magunkat ahhoz, hogy az üzletekben semmit sem fogunk meg azelőtt, hogy döntenénk a vásárlásról. Persze egyszerűbb ez így leírva, mint a gyakorlatba átültetni, mivel sokfelé úgy alakítják ki a kereskedők az üzlethelyiségek berendezését, hogy bátorítsák a vásárlókat a termékek megérintésére, alaposabb szemügyre vételére.

Ne félj kreatívnak lenni

„Ugyancsak hasznos, ha a szokásos vásárlói kosáron túl is gondolkodunk. Akár másodkézből is vásárolhatunk például ajándékokat, hiszen azok így gyakran hozzáadott értékkel, jelentéssel bírnak. Érdemes lehet megfontolni azt is, hogy magunk készítsünk valamit, mivel az ajándékkészítés szintén a szeretetet szimbolizálja” – tanácsolja a pszichológus. Hozzáteszi, az ünnepi menü elkészítésekor is nyugodtan lehetünk kreatívak, főként, ha ezzel esetleg még spórolni is tudunk. Pulykahús helyett is találhatunk olcsóbb alternatívát úgy, hogy közben díszes, ünnepélyes fogásokat tudjunk az asztalra tenni.

„És hogy mi a tanulság? Ne hagyd, hogy a pénzügyi nyomás ellopja a karácsonyod, hanem légy racionális és gondolkodj előre” – üzeni Jansson-Boyd.