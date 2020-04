Mi is a stressz valójában?

A stressz természetes válaszreakció a bekövetkezett változásokra, illetve az azok által támasztott kihívásokra. Alapvetően hasznos testi funkciónk, hiszen a stressz nyomán a szervezetünk képes hirtelen csúcsteljesítményre kapcsolni. Őseink például a vadonban egy közelgő ragadozót észlelve emiatt tudtak hatékonyabban elmenekülni, vagy szükség esetén fel tudták venni a harcot az életüket fenyegető veszéllyel. Ma már persze ritkábban találkozunk hasonló élethelyzetekkel, ugyanakkor egy-egy iskolai vagy munkahelyi feladat, valamilyen jelentősebb változás az életünkben, esetleg egy traumatikus esemény éppúgy kiválthat stresszhatást.

A stressz hosszú távon károsan hat az egészségre. Fotó: Getty Images

Stressz hatására idegi és hormonális folyamatok indulnak be, együttesen egyfajta riadót fújva testünk számára. Megemelkedik a pulzus, a vérnyomás, valamint fokozódik sejtjeink tápanyagellátása. Eközben viszont gyengülnek olyan funkciók, amelyek vészhelyzetben aktuálisan kevésbé értékesek, így például lassul az emésztés, illetve megváltozik azimmunrendszerreakcióképessége. Mindazonáltal ezek a változások csupán rövid távúak, és amint az adott veszélyforrás megszűnik, a szervezet visszaáll a normális kerékvágásba. Csakhogy folytonos kihívások mellett nem marad elég idő a regenerálódásra, az állandó felfokozott állapot pedig szinte az összes testi folyamatot megzavarhatja.

Mindez fokozza a többek között az alábbi problémák fellépésének kockázatát:

szorongás

depresszió

emésztési zavarok

visszatérő fejfájás

szív- és érrendszeri megbetegedések

alvászavarok

súlygyarapodás

memória- és koncentrációs zavarok

Milyen hatással van a stressz szervezetünkre? Részletek itt.

Ilyenkor már az úgynevezett distresszről beszélhetünk, amely tulajdonképpen nem más, mint a stressz negatív, egészségre is káros formája. A distressz okozta nyomás miatt az érintettek hajlamosak lehetnek káros pótcselekvésekre is, kezdve az egészségtelen ételek fogyasztásától a túlzott alkoholfogyasztáson és dohányzáson át akár egészen a kábítószer-használatig, szerencsejátékig, kóros szexuális vagy vásárlási szokásokig, internetfüggőségig. Ezek a kényszeres viselkedésformák ugyanakkor inkább csak súlyosbítják a stresszt, mintsem enyhítenék azt, ezáltal egyfajta ördögi kört létrehozva.

A stressz hatásai a nőkre és férfiakra

Az Amerikai Pszichológiai Társaság (APA) korábbi felmérései szerint a nemek valamelyest eltérő módon élik meg és kezelik a stresszt. A nők például nagyobb arányban számolnak be arról, hogy a stressz erős kihatással van rájuk, továbbá gyakrabban éreznek stresszhez köthetően fejfájást, késztetést a sírásra, illetve gyomor- és emésztési panaszokat egyaránt. Nők körében hangsúlyosabb stresszforrást jelent a pénz, míg a férfiak többet idegeskednek a munkájuk miatt, mint a gyengébb nem tagjai. Ami a kezelést illeti, arányaiban több nő fordít nagy figyelmet az őket érő stresszhatás enyhítésére, egyszersmind hatékonyabban is aknázzák ki ennek érdekében a családi és baráti kapcsolatokban, az egészséges táplálkozásban és a jó alvásban rejlő lehetőségeket. Eközben a férfiak jellemzően kevésbé ismerik fel és fogadják el annak a kockázatát, hogy a stressz negatív hatással lehet a fizikai és mentális egészségükre.

Egy először 2000-ben megjelent elmélet szerint a nők evolúciós előnnyel rendelkeznek a stresszkezelés terén. Azon túl ugyanis, hogy a stressz beindít egy önvédő mechanizmust a szervezetben, amit általában a "küzdj vagy menekülj" kifejezéssel szoktak jellemezni, dr. Shelley E. Taylor, a Kaliforniai Egyetem pszichológusa és kutatótársai szerint ezzel egyidejűleg egy másik folyamat is beindul, aminek a "gondoskodj és barátkozz" nevet adták. Ennek lényege röviden, hogy társas lényekként az emberek nemcsak önmagukat igyekeznek megóvni egy veszélyhelyzetben, hanem utódaikra is vigyáznak, és ebben számítanak a fajtársak segítségére is. Az elmélet szerint mindebben kulcsszerepet játszik az oxitocin hormon, amely nagyobb mennyiségben termelődik a női szervezetben, mint férfiakéban. Részben talán ez is hozzájárul tehát ahhoz, hogy a nők hajlamosabbak érzéseiket másokkal megosztva felvenni a küzdelmet a stressz ellen, ami mindenképpen jó taktika.

Mit tehetünk a stressz ellen?

Mivel magukat a stresszfaktorokat általában nem tudjuk elkerülni, ezért a legjobb, amit tehetünk, ha megpróbáljuk enyhíteni ezen események kihatását a mindennapjainkra. Személyenként változó, hogy pontosan kinek mely módszerek válnak be leginkább, ezzel együtt azonban akad néhány általános tanács, amik jó támpontot nyújthatnak. Mindenképpen hasznos például, ha törekszünk a kiegyensúlyozott táplálkozásra és rendszeres testmozgásra, illetve mennyiségben és minőségben is kellően ki tudjuk magunkat pihenni éjszakánként. Érdemes lehet elsajátítani olyan relaxációs technikákat, mint a jóga vagy a meditáció, valamint fontos, hogy kellő időt szánjunk hobbijainkra, legyenek azok akár speciálisabb tevékenységek, vagy csak olyan hagyományos időtöltések, mint az olvasás és a zenehallgatás. A baráti kapcsolatok ápolása szintén segít enyhíteni a stresszt, akárcsak az önkénteskedés.

Végezetül fontos, hogy igyekezzünk pozitívan látni a világot, és elfogadni, hogy vannak olyan helyzetek az életben, amelyeket nem tudunk kedvünk szerint irányítani. Ha pedig úgy érezzük, egyedül nem sikerül megbirkóznunk a ránk nehezedő nyomással, nyugodtan kérjük képzett szakember segítségét.