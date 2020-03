A foltos hajhullás kezelése

Kiket fenyeget a foltos hajhullás?

Bizonyos életszakaszokban a haj fiziológiás okok miatt is megritkulhat. Milyen más okai lehetnek a hajszálak elvesztésének, és hogyan előzhetjük meg a hajhullást?

A foltos hajhullás korra és nemre való tekintet nélkül bárkinél jelentkezhet. A tünetek rendszerint hirtelen, egyik napról a másikra alakulnak ki. Az alopecia szó eredete az ókori görög nyelv szerint "rókabetegséget" jelent, utalva ezzel a ragadozóknál évente kétszer lezajló vedlés folyamatára. Az areata jelentése: foltokban vagy kör alakban megjelenő. A betegség nem gyógyítható, de kezeléssel az állapotromlás lelassítható.

A szervezet önmagát támadja

A betegség a hajas fejbőr mellett a szemöldökön és az arcszőrzeten is jelentkezhet: bizonyos területeken a szőr kihullik. A betegek többségén néhány folt jelentkezik, súlyosabb esetben a haj teljes elvesztése is bekövetkezhet. Ritkán, de ez a folyamat a teljes test felületére is kiterjedhet - magyarázza dr. Kádár János immunológus. A betegség hátterében autoimmun folyamat zajlik, vagyis azimmunrendszera kórokozók helyett a szervezet saját sejtjeit támadja meg. Az alopecia areata esetében a téves támadás a hajtüszők ellen irányul, ez okozza a hajszálak elvesztését. Bizonyos esetben a tünetek a körmökön is megjelenhetnek: töredezettséget, elvékonyodást okozva.

A foltos hajhullás korra és nemre való tekintet nélkül bárkinél jelentkezhet

Öröklődhet a hajhullás?

A betegség kialakulásának pontos okai nem ismertek, az érintettek többségénél megfigyelhető azonban családi halmozódás: ötből egy érintettnél jellemzően a családban is előfordult a betegség. Másautoimmun betegségekis növelhetik a kialakulásának kockázatát: az érintetteknél, vagy a családjukban rendszerint jelentkezett már valamilyen egyéb kórkép - például SLE (lupusz), vagy atópia - formájában.

A hajhullásnál is fontos a korai diagnózis

A terápia célja egyfelől a gyulladásos folyamatok mérséklése, a kezelés ezért rendszerint kortikoszteroidokkal, vagy egyéb immunszuppressziós szerekkel történik. Dr. Kádár János fontosnak tartja megjegyezni, hogy a betegség megléte nem okozza a hajtüszők pusztulását, ezért ha eredményes a kezelés, a gyulladás csökkenését követheti a hajtüszők működését stimuláló terápia. "A betegek egy részénél, akiknél csak néhány folt jelent meg, néha spontán gyógyulás következik be és a tünetek nyom nélkül eltűnnek. Nem érdemes azonban túl sokat várni a megfelelő kezelésre, ha foltos hajhullást tapasztalunk, forduljunk mielőbb orvoshoz, a legjobb eredményeket idejében megkezdett kezeléssel érhetjük el."

