"Egy ilyen diagnózis a betegnek és a családnak is nagy csapás" - élethosszig tartó kezelést igényelhet a skizofrénia

Számos betegségnek vannak jellemző kialakulási időszakai, a skizofrénia megjelenési csúcsidőszaka 16-25 éves kor közé tehető. A fiatalok ilyenkor vannak a pályaválasztás előtt, szinte mindent ekkor kezdenek. Egy-egy skizofrén epizód (jellemzően a pozitív tünetek, mint az érzékelési, gondolkodási és viselkedési zavarok komoly felerősödése) pedig sajnos annak esélyét csökkentheti, hogy el is érjék a céljaikat. Ezzel szembesülni nagyon nagy terhet jelenthet a betegeknek. Ebben a fázisban már csak ezért is nagyon fontos a szakértő támogatás - mondta el Dr. Szekeres György PhD, a Pszichiátriai Központ pszichiátere.

"Minél később jelentkeznek az első tünetek, annál kevésbé gondolunk skizofréniára, hanem inkább valamilyen más kóreredetű állapotra. Azonban ezt kizárni vagy megerősíteni csak a differenciál diagnosztikus eljárások elvégzésével lehetséges" – ismerteti a szakember, hozzátéve: aki olyan szintű pszichotikus tüneteket tapasztal, hogy bekerül az egészségügyi ellátásba, esetleg a sürgősségi osztályra, ott gyorsan megtörténik egy képalkotás, jellemzően koponya CT. Ezzel kizárható a tumor, a vérzés vagy más súlyos szervi ok, és készül egy tájékozódó laborvizsgálat is, így a legsúlyosabb fizikai okokat viszonylag gyorsan kizárhatják. Azonban a további, részletesebb diagnosztika – amelyeket akár a pszichiáter is indikálhat - feltárhat egyéb okokat is, hiszen gyanú esetén utána kell járni, nem állhat-e például endokrin vagy fertőző betegség, esetleg felszívódási zavar a háttérben.

Miért alakulhat ki a skizofrénia?

"Régi tapasztalat, hogy a skizofréniában is vannak jobb gyógyhajlamú és rosszabb indulatú betegségek, és létezik a kettő közt elhelyezkedő sáv is. Az, hogy ki melyik típusba tartozik, több tényezőn múlik, de leginkább azon, hogy hogyan reagál a gyógyszeres kezelésre, és megszületik-e a betegségbelátás és az együttműködési hajlandóság. A tartós jóllét alapvető záloga a következő epizód kivédése, vagyis a relapszusprevenció. Erre ma már sokkal jobb lehetőségek vannak, mint régen, viszont ha megszületik egy ilyen diagnózis, az a betegnek és a családnak is nagy csapás. Ezért sem szerencsés ezt elhamarkodottan kimondani, ugyanakkor a régi elv sem helyes, amikor több epizód után is – leginkább a megbélyegzés, stigmatizálás elkerülése érdekében – halogattuk nevén nevezni a skizofréniát. Az időben megalkotott diagnózis mindennek az alapja, hiszen meghatározza az ellátást" – foglalja össze Szekeres doktor.

A skizofrénia ma már jól kezelhető, mégis óriási terhet jelent. Fotó: Getty Images

A rosszindulatú formák esetén jellemzően későn születik meg a diagnózis, így mire orvoshoz kerül a beteg, addigra már jelentősen romlott a teljesítménye és az állapota. A felépülés esélye minden kiújuló epizóddal romlik. Ami még képes a kilátásokat rontani, az a szerhasználat, és nemcsak az alkohol vagy a kemény drogok, de az ártatlannak gondolt kannabisz esetében is bebizonyosodott, hogy a fiatalkorban elkezdett és rendszeresen, nagy adagban fogyasztott kannabisz jelentősen növeli a skizofrénia előfordulásának veszélyét.

Mi segíthet a gyógyszeren kívül?

A pszichiátriai gyógyszerek nem úgy működnek, mint más orvostudományi ágakban, hiszen itt nem lehet beazonosítani egy konkrét célpontot, fehérjét, kórokozót, amelyet célzottan kellene kezelni. Ettől függetlenül az antipszichotikumok egyre hatékonyabbak, kevesebb mellékhatással járnak, és minden további kezelés alapját jelentik. Ugyanakkor a skizofrénia kezelésébe érdemes beépíteni egyéb terápiákat is, például specifikus pszichoterápiát, készségtréningeket, csoportos foglalkozásokat, funkciójavítást célzó ellátásokat, és különösen fontos hangsúlyozni a rendszeres fizikai aktivitást. Ez utóbbi még az idegrendszeri eltérések korrekcióját is eredményezheti, tartósan javítva a fizikális és mentális állapotot. A „titok” a rendszeresség, a kitartás, a megfelelő mennyiségű, legalább 40-45 perces, közepesen intenzív mozgás, és nagyon jó hatású, ha mindez szabad téren történik.

"A kezeléssel tehát a következő epizód kivédhető, valamint a funkció megőrizhető. A felépülés hosszú folyamat, és nem ér véget akkor, amikor az illető adott esetben kikerül a kórházból. Hónapok kellenek a regenerálódáshoz, hiszen ki kell építeni egy stabil mentális állapotot. Előfordulnak ugyan nagyon jóindulatú formák, amikor csak egy-két epizód jelentkezik egy egész élet során, és bár ilyenkor is szükséges gyógyszer, de ezt akár idővel abba is lehet hagyni. Az esetek többségében azonban klasszikus gyógyulásról nem lehet beszélni, a skizofréniát ugyanúgy az élet végéig egyensúlyban kell tartani, mint például egy magasvérnyomás-betegséget. Ehhez pedig rendszeres pszichiátriai konzultáció, ellenőrzés és erős orvos-beteg együttműködés szükséges" - hangsúlyozza dr. Szekeres György PhD.