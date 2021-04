COVID-túlélő: "tudok még valaha normális életet élni?"

Egyes kutatások szerint a kórházban kezelt koronavírus-fertőzöttek mintegy tizedét még 5 hónappal a gyógyulttá nyilvánításuk után is furcsa tünetek gyötrik. Ezt a jelenséget hívjuk hosszú COVID-nak. A leggyakoribb elhúzódó panaszok közé tartozik egyebek mellett a krónikus fáradtság, az agyköd, a légszomj és az izomfájdalom is. Ilyen problémákkal küzdő túlélők osztották meg személyes történetüket a Reuters-szel.

Mintha 40 évet öregednének

2020 márciusa óta küzd agyköddel és krónikus fáradtsággal Teresa Dominguez. Elmondása szerint előfordult vele már olyan, hogy azon kapta magát, csak céltalanul kering egy üzletben, és azt sem tudja, mit szeretne venni. A nő egyébként 55 éves, jelenlegi fizikai állapotát azonban 91 éves édesanyjáéhoz hasonlította. Hasonló "öregedésről" számolt be a 44 éves Susana Matarranz is. Nála a szaglás és az ízérzékelés elvesztésével kezdődött a koronavírus-fertőzés később viszont komoly ízületi problémák is jelentkeztek, amelyek miatt a jobb karját alig tudja felemelni.

A hosszú COVID a nőknél gyakoribb, az érintettek átlagéletkora pedig 43 év.

A testmozgás lehetetlen küldetésnek tűnik

A korábban gyakran túrázó, 51 éves Beatriz Perez jelenleg nem tudja elképzelni, hogy vajon tud-e még valaha normális életet élni. Most ugyanis még akkor is óriási kihívást jelent neki két emeletnyi lépcsőzés, ha lefelé megy. Nagy fájdalmai miatt szinte lehetetlen küldetést jelent neki, hogy nyolcadik emeleti lakásából kijusson az utcára. A szintén 51 éves Anna Kemp a COVID-19 előtt gyakran tartott hosszú sétákat, valamint rendszeresen tácolt és úszott is. Ezekről azonban le kellett mondania, most ugyanis néhány méter gyaloglás után is annyira kimerül, hogy le kell ülnie pihenni.

A 44 éves Nuria Sepulveda tavaly márciusban kapta el a koronavírus-fertőzést, és ezt követően sokáig küzdött a betegséggel. Többször is kezelték intenzív osztályon, ugyanis a kétoldalitüdőgyulladásmellett húgyúti fertőzése és bélvérzése is volt. Szeptember végén volt képes először komolyabb testmozgást végezni, a felépülés utáni első biciklizése pedig úgy meghatotta, hogy sírva fakadt. A munkavégzés azonban még mindig nehezése esik. Elmondása szerint 3 óra dolgozás után úgy érzi magát, mintha már végigcsinált volna egy 12 órás műszakot.

Napi láz és légzési nehézség is gyötörhet

A 42 éves óvónő, Amaia Artica is még a koronavírus-járvány első hulláma alatt betegedett meg, a munkába való visszatérés azonban azóta is várat magára. Álmatlansága, fájdalmai és emlékezetkiesései ugyanis jelentősen akadályozzák feladatai elvégzésében. De az sem segít helyzetén, hogy még mindig napi szinten felmegy a láza, és az orvosok sem tudnak mit csinálni ezzel. Az 56 éves Pedro Sanchez-Vicente pedig 100 napig szorul lélegeztetésre, és bár lassan egy éve gyógyultnak számít, a mai napig egy fotelben ülve tud csak igazán aludni, fekvő helyzetben ugyanis légzési nehézségei támadnak.

Ilyen gyakoriak a hosszú távú szövődmények

A kutatók manapság egyre többet foglalkoznak a hosszú COVID-dal. Az eddigi információk szerint ez a jelenség a nőknél gyakoribb, az érintettek átlagéletkora pedig 43 év. Egyes becslések szerint a betegek 20 százalékának afertőzésleküzdése után 5 héttel még vannak tünetei, 14 százalékukat pedig még 3 hónappal később is panaszok gyötrik. Az új típusú koronavírus okozta betegség hosszú távú következményei széles skálán mozognak és egyénenként eltérőek. Gyakori például, hogy sokáig megmarad a légzési nehézség, a köhögés, a fejfájás, valamint az ízületi és izomfájdalom. Sokak panaszkodnak hónapokig tartó szaglás- és ízlelésromlásra, látási és hallási problémákra, de mentális panaszok is jelentkezhetnek. Fontos megállapítás továbbá, hogy ezektől a következményektől nem csak azok szenvedhetnek, akik súlyos COVID-19-en estek át, hanem azok is, akik jóval enyhébb tünetekkel, kórházi kezelés nélkül vészelték át a fertőzést.

