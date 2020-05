Koronavírus: ez az előnye, ha most ismerkedünk

A pandémia életünk számtalan területét felbolygatta, hatására változtak az emberi kapcsolataink, és alakultak érzelmeink, gondolataink. Nagy Erika párválasztási és párkapcsolati tanácsadó úgy nyilatkozott a Népszavának, hogy most magunkba vagyunk zárva, egyedül maradtunk a kérdéseinkkel, a kétségeinkkel, megváltoznak a prioritásaink. Kiderülhetett, hogy az emberi kapcsolataink, az érzelmi életünk egyáltalán nem magától értetődő. Több hét elteltével pedig azt is érezhetjük, ha ezek rendben vannak, könnyebben küzdünk meg a külvilág veszélyeivel is.

A szakember arról is beszélt, a jelenlegi helyzet a nehézségeken túl lehetőségeket is teremt. Van idő elgondolkozni, megismerni, felépíteni és felkészíteni magunkat a vírus utáni életre, akár egy párkapcsolat kialakítására, arra, hogy jól válasszunk. A tervek, célok, az irány kijelöléséhez, majd pedig a megfelelő társ megtalálásához akár segítséget is lehet kérni.

A koronavírus-járvány lehetőséget teremt arra, hogy jobban megismerjük leendő párunkat. Fotó: Getty Images

Lerohanás helyett ismerkedés

A bezártság, izoláltság miatt rosszabbul viselik most a magányt az emberek, így sokan regisztrálnak online társkeresőkre. Nagy Erika azonban azt tanácsolja, megfelelő tudatossággal, elővigyázatossággal és szűréssel működjünk ezeken az oldalakon. Egyrészt sok a szélhámos, másrészt nagy a csalódás esélye. Olyan jelölttel érdemes foglalkozni, akinél azt érezzük, érdemes elmélyíteni a kommunikációt. Az "ideális" és az "igazi" hajszolása helyett jobb, ha a divatos szóval: fenntartható, azaz hosszú távon is biztonsággal kiegyensúlyozottan működő kapcsolat kialakítása a cél. Ezt ugyan "melósabb" felépíteni, de értékesebbé teszi egyébként nemcsak a pár-, de a baráti kapcsolatokat is.

A szakember szerint kifejezetten hasznos, hogy egyelőre élőben nem lehet egymást látni, mert lerohanás helyett így marad idő igazán ismerkedni. "A járvány lelassítja, visszahozza a régebbi idők normális tempóját, lehetőséget ad felfedezni a másik ember személyiségét, lényét" - hangsúlyozta Nagy Erika.

