Koronavírus: randevúzzunk otthon

Éttermi vacsora, mozi, színház, múzeumlátogatás - sokak számára ezek a legnépszerűbb randevúötletek. Ezek azonban - a koronavírus elleni védekezés jegyében kihirdetett intézkedések miatt - egy ideig szóba sem jöhetnek. Ez viszont nem azt jelenti, hogy az ilyen programok hiányában unalmasan kell telniük az estéknek. Egy kis kreativitással és nyitottsággal ugyanis a négy fal között is szervezhetünk egy kis romantikázást. Ezt ráadásul még a pénztárcánk is meghálálja majd, hiszen a legtöbb dolog ingyenes, vagy minimális anyagi ráfordítással megoldható.

Ezt jól kifőzhetjük

Ha szeretünk a párunkkal sürögni-forogni a konyhában, együtt főzőcskézni, akkor itt az alkalom: akár közösen dobunk össze egy finom vacsorát, akár házi vacsoracsatát szervezünk, az eredmény biztosan jobban esik majd, mintha étteremben ettünk volna. És ha már az étel elfogyasztásánál tartunk: miért ennénk a szokott helyen? Szervezzünk pikniket a nappaliban, vagy szép idő esetén az erkélyen - ettől még a koronavírus terjedése se vegye el a kedvünket. A plusz kalóriákat pedig lemozoghatjuk egy kis tánccal vagy közös edzéssel.

A koronavírus-járvány miatt se haljon ki a romantika! Fotó: Getty Images

Keressünk közös hobbit!

Ha nem szeretnénk kiadós étkezésekbe kezdeni, akkor szervezhetünk házi bor- vagy sörkóstolót, illetve új közös hobbit is kereshetünk - ez festéstől kezdve a kirakózáson vagy közös éneklésen át a nyelvtanulásig bármi lehet. A koronavírus-helyzet miatt nem lehet tudni, hogy meddig kell otthon maradnunk, de biztos lesz időnk több új dolgot is kipróbálni.

Mit nézzünk?

Szorong, fél a korovavírus miatt? Mutatjuk, hogyan küzdjön meg vele!

A megszokott tévéműsorok helyett kezdjünk bele egy izgalmas hangoskönyvbe, vagy kövessük a legnépszerűbb közösségi oldalon azokat a kezdeményezéseket, amelyek keretében ismert művészek adnak élő közvetítést előadásaikról, koncertjeikről. De a koronavírus-járvány miatti otthonlét arra is jó alkalom, hogy új kedvenc sorozatot találjunk magunknak, vagy kipróbáljuk azt a videójátékot, amiről a gyerekeink annyit meséltek.

Idő magunkra és egymásra

A legtöbben egész évben arra panaszkodunk, milyen fáradtak vagyunk, ráadásul csak minimális énidő és a párunkkal töltött minőségi idő jut nekünk. Végre itt a lehetőség, hogy ezen változtassunk. Mivel a koronavírus okozta helyzet miatt egyre többen dolgoznak otthonról, érdemes kihasználni, hogy reggelente nem kell rohannunk a munkahelyünkre. Ehelyett kényelmesen megreggelizhetünk szerelmünkkel, akár az ágyban is. Ha egyikünknek sem sürgős a munkakezdés, akár fel is olvashatunk egymásnak a kedvenc könyveinkből, átlapozhatunk egy fényképalbumot, vagy visszaemlékezhetünk az évekkel ezelőtti közös élményeinkre. Hét közben erre a legtöbb családban persze nem jut idő, de a következő hétvégén feltétlenül ütemezzünk be egy lusta reggelt!

A koronavírus-járvány miatti otthoni összezártság sok párnak időt és lehetőséget ad arra is, hogy átbeszéljék jövőbeli terveiket: írjunk bakancslistát, tervezzük meg a lakásfelújítást vagy beszélgessünk arról, hová utazunk majd, ha végre nem lesz járványveszély. Ez nemcsak közelebb hozhat minket, hanem a jelenlegi helyzetet is segíthet könnyebben átvészelni.

Forrás: goodhousekeeping.com

Hogyan bánjunk gyerekeinkkel, ha karanténba kényszerültünk? Olvassa el a szakértők tanácsait társportálunkon, az nlc.hu-n!