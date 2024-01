Marketingszakértők szerint ez a sikeres párkeresés titka

Egyetlen okostelefon segítségével szinte végtelen számú potenciális partner közül választhat ma, aki szerelemre vágyik. Ennek ellenére a folyamat közel sem mindig sikeres, és sokan vannak, akik egy idő után belefáradnak a hiábavaló próbálkozásba.

Erich Fromm német filozófus, szociálpszichológus szerint a szabadság olykor ahhoz vezet, hogy az ember gyengének, elszigeteltnek érzi tőle magát. Három franciaországi marketingszakértő, Alisa Minina Jeunemaitre, Jamie Smith és Stefania Masé e gondolat mentén kutatja, hogy vajon a szabadság és végtelen választási lehetőségek ideológiája életünk minden területén – így például a párkeresésben is – ugyanúgy érvényesül-e, mint a kereskedelemben. Mint azt a The Conversation oldalán megjelent közös cikkükben írják, eddigi eredményeik alapján a társkereső appok felhasználóinak szorongása és frusztrációja abból fakad, hogy a párkapcsolatok már-már szinte árutermékké válnak, ami nehezen illeszthető be meglévő társadalmi értékeink rendjébe.

Hiába a szinte végtelen választási lehetőség, az online társkeresés sem mindig sikeres. Fotó: Getty Images

A három kutató 2022-ben publikálta azt a tanulmányát, amelyhez 21 mélyinterjút készítettek online társkereső szolgáltatások felhasználói körében. A résztvevők közül többen is kimerítőnek nevezték az online ismerkedést, hozzátéve, hogy remélik, mihamarabb révbe érhetnek, és végre abbahagyhatják a folyamatos keresgélést. Egy 51 éves párizsi mérnök egyenesen tömeges manipulációnak nevezte a netes párkeresést, míg egy 25 éves újságíró úgy fogalmazott, hogy noha eleinte izgalmasnak és újszerűnek találta azt, ahogy múlt az idő, arra eszmélt, hogy kezdi depressziósnak érezni tőle magát. „Miért történhet meg, hogy miközben korlátlan lehetőségekkel állunk szemben a szerelemre, időnként úgy érezzük, tapodtat sem jutunk közelebb hozzá?” – teszik fel a kérdést a szakemberek a cikkben. Lássuk, szerintük miben rejlik a magyarázat.

Az online társkeresés árnyoldalai

Érzelmi kapitalizmus

Zygmunt Bauman brit szociológus úgy véli, hogy modern világunkban beköszöntött a kötődés nélküli egyén korszaka, ami azt jelenti, hogy a kötődés helyett inkább a szabadság és rugalmasság kerül előtérbe. Ilyen módon a szerelemről és párkapcsolatokról kialakult hagyományos felfogást is átmenetibb, Bauman által „folyékonynak” titulált fogalmak váltották fel. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Eva Illouz francia-izraeli szociológus is, aki szerint a napjaink kapitalista társadalmaiban élők különleges kihívásokkal néznek szembe a normák és társadalmi értékek fejlődése nyomán. Úgy látja, társadalomként már nem csupán erkölcsi erények, az elkötelezettség és a stabilitás keretei között fogjuk fel a szerelmet, hanem úgy, hogy ez az ára a romantikus életünk feletti nagyobb kontrollnak, a jobb önismeretnek és a nemek közötti egyenlőségnek. Csakhogy a médiában ábrázolt kép gyakran irreálisan magasra teszi a mércét, ami a szerelmet illeti, így pedig sokan hezitálnak, hogy merjenek-e időt, energiát fektetni abba az érzelmi munkába, amely máskülönben elengedhetetlen a kapcsolatok elmélyítéséhez.

Nem passzoló értékek

Mi történik, ha online ismerkedés közben kiderül, hogy a két fél által követett értékek, illetve a párkapcsolatokról alkotott elvárásaik nincsenek összhangban? Minina, Smith és Masé kutatásai szerint mindez frusztrációt idézhet el. Előfordulhat például, hogy az egyik fél hosszú távú kapcsolatot keres, míg a másik inkább alkalmi kapcsolatra vágyik. Mindketten helytelennek fogják látni a másik cselekedeteit.

A mélyinterjúk során a menedzsment-tanácsadóként dolgozó, 26 éves Mark arról mesélt, hogy frusztrációt érez, amikor a társkereső alkalmazásban megismert nők esetleg szeretnének vele a közösségi médiában vagy telefonon is kapcsolatba lépni, mert ő szereti meghúzni ebben a határt. Eközben az 54 éves Alice arra panaszkodott, hogy az általa online megismert férfiak nem mindig őszinték a párkapcsolati státuszukat illetően. Még külön módszereket is kidolgozott arra, hogy mihamarabb felismerje, ha egy potenciális partnere valójában nem facér. Szerinte gyanús jel például, ha a partner mindig nagyon gyorsan igyekszik letenni a telefont, amikor beszélnek, vagy ha a randik alkalmával mindig készpénzzel fizet.

Az is előfordul, hogy akár egy és ugyanazon személy él meg egymásnak ellentmondó vágyakat. Vannak, akik vágynának az elköteleződésre, bizalomra és közelségre, de nem tudnak ellenállni a korlátlan választási lehetőségek csábításának. Derek, egy 38 éves vállalkozó is arról vallott a kutatóknak, hogy a párkapcsolatokkal szembeni elvárásai és online ismerkedési tapasztalatai között jelentős szakadék tátong. „Számomra a hosszú távú kapcsolatok az értékekről szólnak – az emberi értékekről. Ha viszont randizom valakivel, és már másnap reggel új profilt hozok létre, csak az jár a fejemben, hogy 'ó, remek'. Az a nő pedig, akivel előző este találkoztam, máris a lista végére került” – fogalmazott a mélyinterjúban Derek.

Az ilyesfajta különbségek negatív élményekhez, helytelen viselkedéshez és akár online bántalmazáshoz is vezethetnek. A 23 éves Rose például arról beszélt, hogy a másoktól hallott rémtörténetek miatt számára kifejezett félelemmel társult, hogy eljárjon randizni. Más résztvevők pedig valóban olyan történeteket is megosztottak a kutatókkal, amelyek következményei a szorongástól a kifejezett traumákig terjedtek. Akadt a beszámolók között szóbeli bántalmazás, a profilképükre egyáltalán nem hasonlító személyekkel való találkozás a randin, sőt még szexuális zaklatás is hamis profil használatával kombinálva.

Játéknak tekintjük az online világot

Az online társkeresés túllép azon a társadalmi környezeten, amelyben élünk, és könnyen olyanokkal is megismerkedhetünk általa, akikkel egyáltalán nincsenek közös ismerőseink, kapcsolódási pontjaink. Mindez egyfajta játékszerű élményt okoz, mintha csak azok, akiket online ismertünk meg, kevésbé lennének valódiak, mint azok, akikkel barátokon vagy a családon keresztül jött létre az ismeretség. A valóság ilyesfajta elhomályosult érzékelése pedig az emberek viselkedését is kiszámíthatatlanabbá teszi, hiszen így nincsenek meg azok a specifikus következmények sem, amelyeket normál esetben maga után vonna, ha etikátlanul viselkedünk – például ghostoljuk a másikat.

Szégyenérzet

Noha a francia tanulmány alanyai közül sokan élvezték a randiappok nyújtotta mély merítést potenciális partnerekből, akadtak, akik nem szívesen vallották volna be a környezetükben, hogy ilyen alkalmazást használnak. Voltak, akik az online társkeresés stigmatizált természetéről beszéltek az interjúkban, mondván, hogy úgy érzik, ha így találnak párt, akkor társasági körükben mások azt gondolnák, valami baj van velük. Hiszen nem a hagyományos értelemben vett való életben találtak rá a társukra.

Bizonytalanság

Bizonytalanságot szül, ha nem ismerjük pontosan a társas interakciókra vonatkozó normákat és következményeket. Például azért, mert nem egyértelmű, milyen keretek között zajlik maga az interakció. Ilyen helyzetet teremthet, ha nem tisztázott, hogy milyen kapcsolatra vágyik a két fél a randin. Emiatt aztán mindketten sebezhetőnek érzik magukat, és nem is mernek túlságosan megnyílni, nehogy megbántsa őket a másik. Sokszor olyannyira ködös marad így a kommunikáció, hogy az online közösségi tereken számos anonim beszélgetést találni, ahol a felhasználók más felhasználóktól próbálnak segítséget kérni randipartnerük viselkedésének megfejtéséhez.

Mi segíthet könnyebben boldogulni?

Maradj hű önmagadhoz

„Ha társkereső alkalmazást használsz, fontolj meg egy merész stratégiát: légy hiteles!” – tanácsolja a három marketingszakértő. Hozzáteszik, az önreklám nemcsak jó dolog, de szükséges is, ugyanakkor a meggyőződés, a realizmus és az őszinteség szintén az. Éppen ezért jobb, ha inkább olyanokkal próbálsz meg ismerkedni, akik olyannak látnak, amilyen vagy, nem pedig olyan személynek, amelynek igyekszel beállítani magad. Persze, nyugodtan válassz előnyös képeket magadról a profilodhoz, illetve mutasd be a legjobb tulajdonságaidat a bemutatkozásodban, de mutass egy keveset a valódi énedből és világlátásodból is.

Keress célzottan

Amikor az interneten keresünk ismeretségeket, fontos, hogy a lehető legnagyobb forráshoz hozzáférjünk, biztosítva, hogy egyetlen potenciális kapcsolatról se maradjunk le. Érdemes ehhez a társkereső alkalmazások szűrőfunkcióit is finomhangolni. Adjuk meg minél pontosabban, hogy milyen korú, lakhelyű, érdeklődésű partnerre vágyunk, ezáltal javítva esélyeinket arra, hogy egy valóban jelentőségteljes kapcsolatra bukkanjunk az online térben.

Merd élvezni a kis dolgokat is

Fontos, hogy abban az egyedülálló környezetben, amelyet az online társkeresés képez, újradefiniáld magadban, mit is jelent az érték számodra. Ahelyett, hogy egyetlen puszta mérőszám alapján ítélnéd meg a sikert, igyekezz más szempontokat is figyelembe venni. Sokat számíthat például egy jelentőségteljes beszélgetés vagy a közös érdeklődés is. Ez a rugalmasság az alapja annak, hogy finomítani tudj az elvárásaidon, és felfedezhesd a társkereső alkalmazások használatában rejlő értékeket még akkor is, ha a kezdeti céljaidat egyelőre nem tudtad elérni.

Merj beszélni, de hallgass is

Nem szabad félned attól, hogy őszintén beszélj az elvárásaidról a potenciális partnereiddel. A legfontosabb, hogy amikor valaki azt mondja, hogy nem vágyik elkötelezett párkapcsolatra, akkor fogadd el ezt neki. Kár abban reménykedni, hogy meg tudod változtatni, illetve hogy majd meggondolja magát. Mutasd ki, hogy tényleg odafigyelsz rá, nem pedig csak az előre kialakított elképzeléseidet követed a megismerkedésetek során.

Keresgélj bátran, de ne vég nélkül

„Végül, de nem utolsósorban: ne add fel! Ahogy az online társkeresés egyre elfogadottabbá válik, mindig több ember talál valódi párkapcsolatra online. Minden nehézség ellenére a házasságok több mint 12 százaléka az online térben kezdődik a Pew Kutatóközpont adatai szerint. Ne végtelen keresésként tekints a társkereső alkalmazások használatára, hanem a célod elérésének eszközeként – egy potenciálisan boldog végkifejlettel” – írja Minina, Smith és Masé.