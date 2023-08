„A férjem megcsalt egy szexmunkással. Miért tette?”

„Rájöttem, hogy a férjem megcsalt engem egy szexmunkással. Nyilvánvalóan nagyon fáj, ami történt, de szeretném megérteni, hogy miért tette ezt, és hogy vajon helyrehozhatjuk-e még a dolgokat” – írja levelében az ausztrál ABC News egy olvasója. A levélírónak a lap szakértője, Tanya Koens szexológus, párkapcsolati tanácsadó válaszolt. Mint írja, az évek során sok olyan klienssel találkozott, akik hasonló probléma miatt kértek segítséget, hozzáteszi, sosem könnyű megérteni a partner hűtlenségének okait.

A konkrét esetre reagálva a Sydney-i Egyetem egy korábbi tanulmányát idézi, amely azt vizsgálta, hogy a párkapcsolatban élő férfiakat milyen motivációk hajtják abban, hogy szexmunkásuk szolgálatait vegyék igénybe. Mint kiderült, a legtöbben főként változatosságot, érzelmi intimitást és kényelmet keresnek a fizetett alkalmi együttlétekben. Koens hangsúlyozza, hogy nem lehet egyetlen tényezőre leegyszerűsíteni ezeket a helyzeteket, érdemes azonban közelebbről is megvizsgálni a lehetséges kiváltó okokat.

Ha fény derül az egyik fél hűtlenségére, nehéz helyreállítani a bizalmat a párkapcsolatban. Fotó: Getty Images

A párkapcsolat nem elégíti ki a szexuális igényeket

„Amikor a klienseim ezt hozzák fel érvként, mindig megkérdezem őket, hogy beszéltek-e a szexuális vágyaikról a partnerükkel. Nagyon gyakran azt találom, hogy egyáltalán meg se próbálják, vagy ha mégis, akkor a partnerük elzárkózik a beszélgetéstől. Az is lehet, hogy csak nehezen öntik szavakba az érzéseiket, esetleg félnek előhozakodni azokkal. Gyakran szégyellik, ha kérniük kell, amire vágynak. A szégyenkezés hátterében pedig az áll, hogy félnek, hogy kinevetik, elítélik őket” – mondja a szakértő. Hozzáteszi, hogy vannak, akik szeretnének ugyan beszélni a szexről, de a partnerük nem képes vagy nem akar erről beszélni.

„Tartom az álláspontom, hogy senki sem felelős a partnere szexuális szükségletei kielégítéséért, de mindkét fél igényeit figyelembe kell venni (és meg kell beszélni), ha monogám párkapcsolatban élünk” – szögezi le Koens. Mint írja, nem helyes, ha egyoldalúan ellehetetlenítjük a partner szexuális életét, amikor nincs kedvünk a szexhez, vagy amikor éppen könnyebbnek érezzük egyszerűen elkerülni azt ahelyett, hogy beszélnénk róla. „Semmiképpen sem azt tanácsolom, hogy bárki is bevállalja a szexet akarata ellenére, hiszen soha senkit nem szabad erre kényszeríteni. De egy kapcsolatban az a fair, ha beszélünk róla és megoldást keresünk a problémára, bármi is legyen az. Persze bátorság kell ezekhez a beszélgetésekhez. De azáltal, hogy közösen felfedezzük, mit tudunk lehetővé tenni, úgy talán el lehet érni egy kompromisszumot, avagy egy nyertes-nyertes helyzetet. Találkoztam például olyan emberekkel, akik eleinte édeshármasra vágytak, végül azonban szívesebben olvasták el inkább egymás leírt erotikus fantáziáit” – mondja a szexológus.

Hiányolt változatosság

Az embert vonzza az újdonság. Nem számít, mennyire szeretjük a párunkat, vagy hogy milyen típusú kapcsolatban élünk, időnként vonzódni fogunk másokhoz is. A szakértő szerint ez nem más, mint pusztán annak az egyértelmű jele, hogy élünk. Mindannyian szexuális lények vagyunk ugyanis. Így aztán teljesen normálisak ezek az érzések, és önmagában azzal még nem vagyunk hűtlenek a partnerünkhöz, ha egy másik embert izgatónak találunk. Bajt az okoz, ha valamit párunk beleegyezése nélkül, a háta mögött cselekszünk.

Érintések nélkül az érzelmek is sérülhetnek

Ha egy párkapcsolatban nincs szex, az magára a kapcsolatra is terhet ró. Vannak, akiknél a partner fizikai távolságtartása egyfajta krízist idéz elő, mert úgy érzik, hogy így nem tudják kifejezni a szerelmüket. Mások számára pusztán a közeli fizikai kapcsolat hiányzik ilyen esetekben. Az érintettek gyakran azért választják a szexmunkásokat intimitást keresve, mert ezt egy biztonságosabb alternatívának látják, mint ha egy idegennel, kollégával vagy baráttal feküdnének le. Veszélytelenebbnek hiszik, elvégre ez nem más, mint egy "tranzakció" - mondják. Emiatt azt gondolják, hogy nincs kockázat, hogy esetleg szerelembe esnek vagy összejönnek az illetővel.

A kényelem is lehet szempont

Vannak, akik csupán azért járnak szexmunkásokhoz, mert így egyszerűbben megkapják, amit akarnak, amikor csak akarják. Így nem kell arra várniuk, hogy a partnerük is megfelelő hangulatban legyen. Ez a kapcsolat megszakadásának jele lehet, továbbá annak, hogy az adott fél nem érti a szexuális vágy bonyolultságát, esetleg egyszerűen úgy érzi, joga van ehhez, anélkül, hogy felismerné, mit érez a partnere. Extrém esetekben az is előfordulhat, hogy kizárólag a saját örömeivel foglalkozik, a párjáéval egyáltalán nem.

„Ha a dolog mélyére ásunk, gyakran két tényező szerepe jön szembe. Egyrészt a kommunikáció általában véve szegényes a párkapcsolatban, másrészt ha a szex lenne a téma, akkor szinte nem is létezik. És ha a kapcsolatban az egyik félnek vulvája van, míg a másiknak nincs, akkor bizony megeshet, hogy utóbbi kevésbé érti, hogyan él át partnere gyönyöröket szex közben. Ez aztán oda vezethet, hogy a "vulvatulajdonos" elveszíti érdeklődését a szex iránt, mert nem okoz számára örömet, esetleg kényelmetlen is. Azok pedig, akik csak úgymond eltűrik a szexet, általában kevésbé vágynak arra, hogy új dolgokat fedezzenek fel. Emellett tapasztalataim szerint az emberek színlelhetik is, hogy nem törődnek partnerük örömeivel, ha valójában attól félnek, hogy nem tudják, hogyan okozzanak neki gyönyört” – mutat rá Koens.

Helyre lehet még hozni a kapcsolatot?

A párkapcsolati tanácsadó szerint a levélírónak több kérdést is érdemes tisztáznia magában. Mi dühíti leginkább a férj hűtlensége kapcsán? Milyen jelentést tulajdonít annak? Egyesek számára nem is az az igazán bántó, hogy a partnerük kikacsintott a kapcsolatukból, hanem az a tény, hogy becsapták őket. Megtört a bizalom. „Ne aggódj amiatt, hogy mit fognak mások gondolni a helyzetről. Az igazság az, hogy ez a szituáció csakis rád és a partneredre tartozik. Másoknak nem is kell tudniuk róla, és nincs joguk rád erőltetni a véleményüket. A kapcsolatotoknak a jövőben rengeteg bonyodalommal kell szembenéznie a kommunikáció, a kapcsolódás, a szex, a múltbeli tapasztalatok, illetve nehézségek terén. Ez teljesen egyedi kettőtök számára, ahogy az is, hogy hogyan tudtok együtt a gyógyulás útjára lépni” – tanácsolja az olvasónak a szakértő.

Kifejti, sokan felháborodnak és szégyenkeznek, amikor felfedezik, hogy partnerük egy szexmunkásnál járt. Koens szerint ezekben a helyzetekben a hangsúly gyakran a szexmunkásra helyeződik, mint olyan személyen, aki valamilyen módon rossz, nem pedig a partneren. Pedig a előbbi egyszerűen csak egy szolgáltatást kínál. A szorongás elsősorban arra irányul, hogy a partner esetleg elkap egy betegséget a szexmunkástól, valamint hogy mások ezt megtudják. Csakhogy ez egyrészt erősíti a szexmunkásokkal szembeni stigmát, másrészt lelassítja, hogy a kapcsolatot helyre lehessen hozni.

„Fontos, hogy beszélgessetek nyitottan. Ezalatt nem azt értem, hogy vágd újra és újra a hűtlen partner fejéhez a dolgot, és soha ne hagyd, hogy elfelejtsétek, ami történt. Az nem konstruktív. Amint az emberek túlléptek a kezdeti sokkon és haragon, hátramaradnak azok a beszélgetések, amelyeknek el kell hangzaniuk. Ne kerülgessétek ezeket! Kérdezzetek egymástól érdeklődve, figyeljetek a válaszra türelmesen és kedvesen. Ismerjétek meg mindkét fél érzéseit, ne nyomjátok el azokat. Előfordulhat, hogy amennyiben meg tudtok birkózni egy ilyen nehéz szituációval, akkor az lehetőséget teremt mindkettőtök számára, hogy egy jobb kapcsolatban folytassátok.”